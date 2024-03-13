"Beni Bile Öpüştürtmedi": Mehmet Ali Erbil ve Sevgilisi Gülseren Ceylan 'Hep Yek' Filminde Birlikte Rol Aldı!
"Beni Bile Öpüştürtmedi": Mehmet Ali Erbil ve Sevgilisi Gülseren Ceylan 'Hep Yek' Filminde Birlikte Rol Aldı!
'Hep Yek' film serisinin sekizincisi 'Hep Yek Loto' ile yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’ın da filmde rol alacağını duyurdu.
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Bir süredir birliktelikleriyle magazin gündemini çalkayan Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çifti her paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor
En son kızı Yasmin Erbil'le yaşadığı polemikten sonra karşılıklı olarak yaptıkları açıklamalarla magazin gündemini meşgul ettiler.
Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil'in bu ilişkiyi onaylamadığını bildiği halde birlikte fotoğraflarını paylaşmıştı.
Yaşanan bu kaosun arasında Gülseren Ceylan'ın 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eline kazıdığı 'Mali' dövmesi epey konuşuldu.
Mehmet Ali Erbil 'Aşkımın sevgililer günü hediyesi seni seviyorum' notuyla paylaştı.👇
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Şimdi ise 'Hep Yek' filminde rol alacak Mehmet Ali Erbil, 'Kız arkadaşımla oynadığım ilk proje olacak.' diyerek Gülseren Ceylan'ın da filmde yer alacağını açıkladı.
"Gülseren’e oyunculuk dersi verdim. Cadılar bayramındaki bir partinin cadısını canlandıracak. Kuralları var ama öpüşmüyor. Gülseren evde kuzu gibi ama kınası da var.’’ dedi.
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Siz birlikte rol alacak bu çiftin oyunculuk performansından ne bekliyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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