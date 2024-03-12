Ali Koç'un Eşi Nevbahar Koç Boğazdaki Yalısının Kapılarını Bir YouTube Programı İçin İlk Kez Açtı!
Ali Koç'un Eşi Nevbahar Koç Boğazdaki Yalısının Kapılarını Bir YouTube Programı İçin İlk Kez Açtı!
Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, İstanbul sosyetesinin sevilen isimlerinden biri. Son zamanlarda yaptırdığı estetikler ve sosyal sorumluluk projeleriyle gündeme gelen Koç, bu kez boğazda yer alan yalısıyla gündeme geldi.
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İstanbul sosyetesinin sevilen isimlerinden Nevbahar Koç, Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Ali Koç ile evliliğiyle de sık sık gündeme geliyor.
Geçtiğimiz aylarda Amerika'da yüzüne yaptırdığı dolguyla gündeme gelen Nevbahar Koç, yaptırdığı estetiklerle eleştirilere maruz kalmıştı.
Sosyal sorumluluk projeleri ve yardım kampanyalarıyla da adından söz ettiren Koç'u bu kez gündeme getiren bambaşka bir şey oldu.
Eltisi Caroline Koç'un YouTube programı “Bir Fincan Kahve 40 Soru” için yalısının kapılarını açan Nevbahar Hanım aynı zamanda soruları yanıtladı.
Nejat İşler'in seslendirdiği videoda Nevbahar Koç'un enerjisi dikkat çekti.
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