Ali Koç'un Eşi Nevbahar Koç Boğazdaki Yalısının Kapılarını Bir YouTube Programı İçin İlk Kez Açtı!

Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, İstanbul sosyetesinin sevilen isimlerinden biri. Son zamanlarda yaptırdığı estetikler ve sosyal sorumluluk projeleriyle gündeme gelen Koç, bu kez boğazda yer alan yalısıyla gündeme geldi.