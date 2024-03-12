Survivor Yarışmacısı Aysu Keskin'in Instagram'da Canlı Yayın Açması "Elendi mi?" İddialarını Gündeme Getirdi!
Survivor Yarışmacısı Aysu Keskin'in Instagram'da Canlı Yayın Açması "Elendi mi?" İddialarını Gündeme Getirdi!
Her gün farklı bir kaos izlediğimiz Survivor All Star 2024 sezonunda sevilen yarışmacı Aysu Keskin'in Instagram'da canlı yayın açıp kapaması 'Aysu Keskin elendi mi?' iddialarını gündeme getirdi.
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Bildiğiniz gibi Survivor All Star 2024, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Kaosların ve tartışmaların hat safhada olduğu bu yıl oldukça olaylı geçiyor!
En sevilen yarışmacıların bir arada olduğu bu sezonun izleme zevki de oldukça yüksek. Ancak bunda ortalığın sürekli karışıyor olmasının da payı yok değil.
Eğer izliyorsanız zaten olaylara hakimsinizdir. Bu sezon kavga ya da kaos olmayan neredeyse hiçbir bölüm yok desek yeri.
Hatta hatırlarsanız geçtiğimiz bölümde Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girip yiyecekleri ve içecekleri bir çuvala doldurarak çalmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde ise Survivor'un sevilen yarışmacılarından biri olan Aysu Keskin hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.
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@sampihan isimli bir sosyal medya kullanıcısı Aysu Keskin'in Instagram profilinde dolaşırken Keskin'in canlı yayın açıp daha sonra kapattığını iddia etti.
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@sampihan isimli sosyal medya kullanıcısının bu iddiası Aysu Keskin'in yarışmadan elenip elenmediğini de sorgulattı.
Sizce Aysu Keskin yarışmadan elenmiş olabilir mi? Yorumlarda buluşalım!
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