Galatasaray'ın Yıldız Futbolcusu Mauro Icardi, Davası Yarın Görülecek Kedi Eros İçin Adalet Çağrısında Bulundu
Galatasaray'ın Yıldız Futbolcusu Mauro Icardi, Davası Yarın Görülecek Kedi Eros İçin Adalet Çağrısında Bulundu
Başakşehir'deki bir sitede Eros adlı kediyi dakikalarca işkence edip ölümüne sebep olan İbrahim Keloğlan davası yarın görülecek. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ise sahiplendiği kedileri ile yarın görülecek davadan önce Kedi Eros için adalet çağrısında bulundu.
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Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda İbrahim Keloğlan adlı bir şahıs, asansörde gördüğü Eros isimli kediye 6 dakika boyunca işkence etmişti.
Kedi Eros'un ölümüne neden olan şahıs, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 1 yıl 6 ay hapis cezası almış, Keloğlan'ın cezası iyi hal indiriminden sonra 3 aya düşürülmüştü.
Daha sonra Keloğlan'a uygulanan cezaya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi itiraz etmiş ve İbrahim Keloğlan hakkındaki kararın kaldırılmasına karar verilmişti.
Biliyorsunuz ki İbrahim Keloğlan tarafından öldürülen kedi Eros'un davası yarın görülecek. Yarın gerçekleşecek dava için sosyal medyada birçok kişi #erosiçinadalet hashtagi ile çağrıda bulunuyor.
Kedi Eros için adalet çağrısında bulunan isimlerden bir tanesi de Galatasaray'ın yıldız futbolcusu oldu. Mauro Icardi, sahiplendiği kedileri ile yaptığı paylaşımda Eros için adalet çağrısında bulundu.
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