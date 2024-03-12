Galatasaray'ın Yıldız Futbolcusu Mauro Icardi, Davası Yarın Görülecek Kedi Eros İçin Adalet Çağrısında Bulundu

Başakşehir'deki bir sitede Eros adlı kediyi dakikalarca işkence edip ölümüne sebep olan İbrahim Keloğlan davası yarın görülecek. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ise sahiplendiği kedileri ile yarın görülecek davadan önce Kedi Eros için adalet çağrısında bulundu.