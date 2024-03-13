Demet Şener, İbrahim Kutluay ile Evliliğinden Olan Kızı İrem'in Lise Mezuniyet Fotoğrafını Gururla Paylaştı!
Demet Şener, İbrahim Kutluay ile Evliliğinden Olan Kızı İrem'in Lise Mezuniyet Fotoğrafını Gururla Paylaştı!
Eski manken Demet Şener, İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay'ın, lise mezuniyet fotoğrafını ardından 1. sınıftan bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı.
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Eski manken ve 1995 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması birincisi olan Demet Şener, daha sonra oyunculuk yapmaya başladı.
Şimdilerde sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şener, bir zamanlar basketbolcu İbrahim Kutluay ile yaşadığı aşkla magazine bomba gibi oturmuştu.
Bir dönem dolu dizgin aşk yaşayan Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın İrem ve Ömer adında 2 çocuğu var.
13 yıl devam eden birlikteliklerini sonlandıran Demet Şener, 2019 yılında Cenk Küpeli ile nikah masasına oturdu.
Şimdi ise Tolga Arman'la mutlu bir ilişkisi olan Demet Şener bu anlarını sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
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Çocuklarıyla yaşadığı güzel anları da yayınlamayı ihmal etmeyen Demet Şener, bu defa biricik kızı İrem'in lise mezuniyet ve 1. sınıf fotoğrafını gururla paylaştı.
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Demet Şener'in notu👇
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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