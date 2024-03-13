Bir Zamanların İkonik İsmi Pamela Anderson'ın 2024 Oscar Ödül Töreni'ndeki Hali Çok Konuşuldu
Bir Zamanların İkonik İsmi Pamela Anderson'ın 2024 Oscar Ödül Töreni'ndeki Hali Çok Konuşuldu
Ünlü model ve oyuncu Pamela Anderson, bir zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesiydi. Güzelliği bir yana, kariyeriyle de adından sıkça söz ettiren Anderson bu sefer de 2024 Oscar Ödül Töreni'ndeki görünüşüyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Bir zamanların ikonik ismi Pamela Anderson'ı birçoğumuz biliyoruz. Kendisi hem oyunculuk hem de modellik anlamında kendinden sıkça söz ettirmiş isimlerden bir tanesi.
56 yaşındaki Anderson, hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Londra Moda Ödülleri'nde makyajsız bir şekilde boy göstererek hepimizin ağzını açık bırakmıştı.
Pamela Anderson, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 2024 Oscar Ödülleri'ne de katıldı. Anderson, hem kıyafet seçimiyle hem de duruşuyla epey bi' konuşuldu.
Anderson'ın saçları da dahil olmak üzere hayranları birbirinden farklı yorumlarda bulundu: Bir kısım artık Anderson'ın 'çekici' olmadığını söylese de bir kısımda onu 'cesaret'inden dolayı takdir etti.
"En azından saçlarını tarayabilirdi." tarzındaki yorumlar ise sosyal medyayı adeta ikiye böldü desek yeridir. Peki siz Pamela Anderson'ın Oscar Ödülleri'ndeki görünüşünü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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