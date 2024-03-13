Bir Zamanların İkonik İsmi Pamela Anderson'ın 2024 Oscar Ödül Töreni'ndeki Hali Çok Konuşuldu

Ünlü model ve oyuncu Pamela Anderson, bir zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesiydi. Güzelliği bir yana, kariyeriyle de adından sıkça söz ettiren Anderson bu sefer de 2024 Oscar Ödül Töreni'ndeki görünüşüyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

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