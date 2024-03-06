Spider-Man Filminin Mary Jane'i Kirsten Dunst'tan Dumur Eden Set Açıklamaları: 'Çok Fazla Para Veriyorlar...'
Spider-Man Filminin Mary Jane'i Kirsten Dunst'tan Dumur Eden Set Açıklamaları: 'Çok Fazla Para Veriyorlar...'
Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/ki...
Spider-Man serisinin Mary Jane'i Kirsten Dunst, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda tekrardan çizgi roman uyarlamalarında oynamak istediğini çünkü 'çok fazla para verdiklerini' ve 'bakması gereken bir annesi ve bir çocuğu olduğunu' söyledi.
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Spider-Man serisini izlediyseniz Kirsten Dunst'ı kesinlikle görmüşsünüzdür. Kendisi, son zamanlarda hem güzelliğiyle hem de ilginç magazin olaylarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden bir tanesi.
Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde bir programa katıldı ve kariyeri hakkında bazı bilgiler verdi.
Marie Claire ile gerçekleştirdiği röportajda Kunst, kariyerinde artık 'gergin' hissetmediği döneme geçtiğini dile getirdi.
O zamanlar sette kendisini rahatsız eden bazı şeylerden dem vurdu güzel oyuncu. Çekimler esnasında yönetmenler kendisine 'kız gibi' ol deyip duruyorlarmış.
"Artık büyüdüm ve o dönemlerde hep kalbimle hareket ediyordum..." dedi Kirsten Dunst.
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"Peki bir daha çizgi roman uyarlamasında yer alır mıydınız?" sorusuna da Dunst, öyle bir cevap verdi ki herkesi şaşırttı.
"İsterim tabii. Çünkü çok para veriyorlar. Şu anda iki çocuğum var ve anneme de destek oluyorum..."
Bu yıl çıkacak olan 'Civil War' filmindeki rolü için de 'Bana hep üzgün anne rolü veriyorlardı. Bu rol benim açımdan çok iyi." ifadelerini kullandı.
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