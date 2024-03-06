Spider-Man Filminin Mary Jane'i Kirsten Dunst'tan Dumur Eden Set Açıklamaları: 'Çok Fazla Para Veriyorlar...'

Spider-Man serisinin Mary Jane'i Kirsten Dunst, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda tekrardan çizgi roman uyarlamalarında oynamak istediğini çünkü 'çok fazla para verdiklerini' ve 'bakması gereken bir annesi ve bir çocuğu olduğunu' söyledi.

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