Başarılı Şarkıcı Taylor Swift, Blackpink Üyesi Lisa ile Singapur Konserinde Bir Araya Geldi
Başarılı Şarkıcı Taylor Swift, Blackpink Üyesi Lisa ile Singapur Konserinde Bir Araya Geldi
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C4FUT8YsG...
Geçtiğimiz yıl 'Yılın Kişisi' seçilen başarılı şarkıcı Taylor Swift, geçtiğimiz günlerde Singapur'da çok konuşulacak bir konser verdi. Konserde, Blackpink grubunun üyesi Lisa da vardı.
Buyurun detaylara.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aramızda Taylor Swift'i duymayan yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Hatırlarsanız başarılı şarkıcı, 2023 yılının 'kişisi' seçilmişti.
Taylor Swift, geçtiğimiz günlerde Singapur'da göz alıcı bir konser gerçekleştirmişti. Konserin güzelliği bir yana, 'ücret' konusunda da bazı anlaşmazlıklar yaşanmıştı.
Gelen yorumlar ise şu şekildeydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Siz neler düşünüyorsunuz?
Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda