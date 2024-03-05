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Başarılı Şarkıcı Taylor Swift, Blackpink Üyesi Lisa ile Singapur Konserinde Bir Araya Geldi

Başarılı Şarkıcı Taylor Swift, Blackpink Üyesi Lisa ile Singapur Konserinde Bir Araya Geldi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 18:25

Geçtiğimiz yıl 'Yılın Kişisi' seçilen başarılı şarkıcı Taylor Swift, geçtiğimiz günlerde Singapur'da çok konuşulacak bir konser verdi. Konserde, Blackpink grubunun üyesi Lisa da vardı.

Buyurun detaylara.👇

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C4FUT8YsG...
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Aramızda Taylor Swift'i duymayan yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Aramızda Taylor Swift'i duymayan yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Hatırlarsanız başarılı şarkıcı, 2023 yılının 'kişisi' seçilmişti.

Hatırlarsanız başarılı şarkıcı, 2023 yılının 'kişisi' seçilmişti.

Taylor Swift, geçtiğimiz günlerde Singapur'da göz alıcı bir konser gerçekleştirmişti. Konserin güzelliği bir yana, 'ücret' konusunda da bazı anlaşmazlıklar yaşanmıştı.

Taylor Swift, geçtiğimiz günlerde Singapur'da göz alıcı bir konser gerçekleştirmişti. Konserin güzelliği bir yana, 'ücret' konusunda da bazı anlaşmazlıklar yaşanmıştı.

Anlatmıştık:

Konserde Blackpink müzik grubunun üyesi Lisa da yer aldı. Swift ve Lisa ikilisinin fotoğrafı ise sosyal medyada epey bi' özgü topladı.

Gelen yorumlar ise şu şekildeydi.

Gelen yorumlar ise şu şekildeydi.
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