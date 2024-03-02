Gazze'ye Gönderilen Yardımların İsrail Tarafından Bombalama Yoluyla Engellendiği Ortaya Çıktı

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail-Filistin Savaşı, tüm dünyanın konuştuğu konulardan bir tanesi. CNN'in haberine göre ise Gazze'ye gönderilen yardımlar, İsrail tarafından 'bombalama' yoluyla engelleniyor.

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