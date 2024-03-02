Gazze'ye Gönderilen Yardımların İsrail Tarafından Bombalama Yoluyla Engellendiği Ortaya Çıktı
Gazze'ye Gönderilen Yardımların İsrail Tarafından Bombalama Yoluyla Engellendiği Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C3_L0y...
7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail-Filistin Savaşı, tüm dünyanın konuştuğu konulardan bir tanesi. CNN'in haberine göre ise Gazze'ye gönderilen yardımlar, İsrail tarafından 'bombalama' yoluyla engelleniyor.
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İsrail ve Filistinde arasındaki savaş, 7 Ekim 2023'ten bu yana hala devam etmekte. Bu süre zarfında birçok sivil ve vatandaş zarar görüyor ya da hayatını kaybediyor.
Bu savaş nedeniyle dünyanın dört bir yanında insan Filistinli insanların sesini duyurmaya çalışıyor. CNN'in paylaştığı videoda İsrail, Filistin'e gönderilen yardımları engellediği söyleniyor.
Haberin videosunda, İsrail'in yardıma giden araçları bombaladığı anlar da yer aldı.
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Haberi aktaran Nima Elbagir, bu süreçte halkın acı çektiğini ve yardımlara ulaşamadığını söylüyor.
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Videonun devamında ise başka bir muhabir, bebek bezlerinin tutulduğu bir depoya gidiyor.
Depo çalışanına "Bebek bezleri için neden izin bekliyorsunuz?" diye soruyor.
Çalışanın verdiği cevap ise tüyleri diken diken etti. Hiçbir şeyden haberi olmayan çalışan, bu soruya sadece "Bilmiyorum." dedi.
Haberin videosu kısa zamanda sosyal medyada viral oldu.
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