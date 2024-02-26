'365 Gün' Filminin Yıldızı Michele Morrone'un Dolce&Gabbana Defilesindeki Pozları Ortalığı Yıktı Geçti!
'365 Gün' Filminin Yıldızı Michele Morrone'un Dolce&Gabbana Defilesindeki Pozları Ortalığı Yıktı Geçti!
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C3xsc5...
'365 Gün' filmiyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Michele Morrone, geçtiğimiz günlerde Dolce&Gabbana defilesinde tam anlamıyla boy gösterdi. Yakışıklı oyuncunun o anlarına da sosyal medyada bir sürü övgü geldi!👇
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'365 Gün' filmiyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Michele Morrone, hem yeteneğiyle hem de 'karizmatik' duruşuyla dikkatleri son derece üzerine çeken isimlerden bir tanesi.
Yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz günlerde tekrardan gündeme geldi!
Michele Morrone'un bu anlarına ise yorumlar gecikmedi!
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