Margot Robbie'den Billie Eilish'e Birbirinden Yetenekli Ünlüler, SAG Ödülleri'nde Bir Araya Geldi!
Margot Robbie'den Billie Eilish'e Birbirinden Yetenekli Ünlüler, SAG Ödülleri'nde Bir Araya Geldi!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C3wyX4-sx...
SAG Ödülleri etkinliği bugün gerçekleşti. Sinema ve müzik sektöründe birbirinden farklı sanatçılar bu etkinlikte bir araya geldi. Billie Eilish, Margot Robbie ve Pedro Pascal başta olmak üzere herkes göz kamaştırdı!
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SAG Ödülleri etkinliği bugün gerçekleşti. Sinema ve müzik sektöründe birbirinden farklı sanatçılar bu etkinlikte bir araya geldi.
Taylor Zakhar Perez
Selena Gomez
Margot Robbie
Anna Hathaway
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Joey King
Jeremy Allen White
Billie Eilish
Pedro Pascal
Cillian Murphy
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Emma Stone
Bu birbirinden yetenekli sanatçılara da birbirinden farklı yorumlar da geldi.
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