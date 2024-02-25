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Margot Robbie'den Billie Eilish'e Birbirinden Yetenekli Ünlüler, SAG Ödülleri'nde Bir Araya Geldi!

Margot Robbie'den Billie Eilish'e Birbirinden Yetenekli Ünlüler, SAG Ödülleri'nde Bir Araya Geldi!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 16:16

SAG Ödülleri etkinliği bugün gerçekleşti. Sinema ve müzik sektöründe birbirinden farklı sanatçılar bu etkinlikte bir araya geldi. Billie Eilish, Margot Robbie ve Pedro Pascal başta olmak üzere herkes göz kamaştırdı!

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C3wyX4-sx...
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SAG Ödülleri etkinliği bugün gerçekleşti. Sinema ve müzik sektöründe birbirinden farklı sanatçılar bu etkinlikte bir araya geldi.

SAG Ödülleri etkinliği bugün gerçekleşti. Sinema ve müzik sektöründe birbirinden farklı sanatçılar bu etkinlikte bir araya geldi.

İsterseniz o isimlere beraber bakalım.👇

Taylor Zakhar Perez

Taylor Zakhar Perez

Selena Gomez

Selena Gomez

Margot Robbie

Margot Robbie

Anna Hathaway

Anna Hathaway
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Joey King

Joey King

Jeremy Allen White

Jeremy Allen White

Billie Eilish

Billie Eilish

Pedro Pascal

Pedro Pascal

Cillian Murphy

Cillian Murphy
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Emma Stone

Emma Stone

Bu birbirinden yetenekli sanatçılara da birbirinden farklı yorumlar da geldi.

Bu birbirinden yetenekli sanatçılara da birbirinden farklı yorumlar da geldi.

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