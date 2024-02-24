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Ünlü Şarkıcı Selena Gomez'in, Jimmy Kimmel'ın Programına İçin Tercih Ettiği Kombin Ortalığı Yıktı Geçti!

Ünlü Şarkıcı Selena Gomez'in, Jimmy Kimmel'ın Programına İçin Tercih Ettiği Kombin Ortalığı Yıktı Geçti!

Selena Gomez
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 19:45

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, geçtiğimiz günlerde Jimmy Kimmel şova katıldı ve adeta boy gösterdi. Gomez'in tercih ettiği kombin ve makyaj sosyal medyada beğeni topladı.

Buyurun detaylara. 👇

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C3uftXWsK...
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Aramızda ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez'i birçoğumuz biliyoruz. Kendisi, son dönemlerde adından sıkça söz ettiren isimlerden bir tanesi.

Aramızda ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez'i birçoğumuz biliyoruz. Kendisi, son dönemlerde adından sıkça söz ettiren isimlerden bir tanesi.

Gomez, geçtiğimiz günlerde Jimmy Kimmel şova katıldı ve adeta boy gösterdi.

Gomez, geçtiğimiz günlerde Jimmy Kimmel şova katıldı ve adeta boy gösterdi.

Programda birçok konu hakkında konuşan Gomez'in şov öncesi verdiği pozlar epey bi' konuşuldu.

Programda birçok konu hakkında konuşan Gomez'in şov öncesi verdiği pozlar epey bi' konuşuldu.

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Hem başarısıyla hem de güzelliğiyle dikkat çekmeyi başaran Gomez'e sosyal medyada birbirinden farklı yorumlar geldi.

Hem başarısıyla hem de güzelliğiyle dikkat çekmeyi başaran Gomez'e sosyal medyada birbirinden farklı yorumlar geldi.

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