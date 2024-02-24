Taylor Swift'e 'Pislik' Demişti: Sosyal Medyadaki Linçlerin Ardından Emma Stone Açıklama Yaptı
Taylor Swift'e 'Pislik' Demişti: Sosyal Medyadaki Linçlerin Ardından Emma Stone Açıklama Yaptı
Kaynak: https://nypost.com/2024/02/22/enterta...
Emma Stone, 2024 Altın Küre Ödülleri'nde 20 yıldır tanıdığını söylediği arkadaşı Taylor Swift'e 'Ne kadar pislik değil mi?' demişti. Sosyal medyadaki linçlerin ardından Stone, açıklama yaptı.
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Aramızda Emma Stone'u duymayan yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi, hem yeteneğiyle hem de ilginç magazin olaylarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden bir tanesi.
Hatırlarsanız Altun Küre Ödülleri geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti. Törene, Taylor Swift ve Emma Stone da katılmıştı.
Törende Emma Stone, "yakın arkadaşım" dediği Taylor Swift'e "şaka" amaçlı ilginç bir kelime kullanmış, akabinde de hayranların hedefi olmuştu.
Swift'e "pislik" diyen Emma Stone, sosyal medyadaki linçlerden sıkılıp bu konuya sonunda bir açıklama getirdi.
"Bir daha asla böyle bir şaka yapmayacağım. Çünkü gördüm ki kullandığım kelimeler çarpıtıldı. Çok aptalca."
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"Birbirimizi neredeyse 20 yıldır tanıyoruz. Burada olduğu için çok mutluyum." demişti Emma Stone.
Emma Stone, Taylor Swift's tekrardan aday gösterilip sahneye çağrılmasının ardından "Ne kadar pislik değil mi?" ifadelerini kullanmıştı. Yani anlayacağınız, Emma Stone yakın arkadaşına sadece takılıyormuş.
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