Kronik Bir Yalancıyla Evlendiği İçin Hayatı Cehenneme Dönen Kadın, Tüm Süreci Detaylarıyla Anlattı!
Kronik Bir Yalancıyla Evlendiği İçin Hayatı Cehenneme Dönen Kadın, Tüm Süreci Detaylarıyla Anlattı!
Reesa Teesa isimli bir TikTok kullanıcısı, 'Ben Kimle Evlendim?' isimli bir hikaye serisi yayınlayarak 122 milyon izlenmeye ulaştı. Seride kronik bir yalancıyla evli olduğunu ve yaşadığı sancılı süreci anlatan kadın, adeta kan dondurdu. Peki Reesa Teesa kimdir? Buyurun beraber bakalım.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reesa Teesa isimli bir TikTok kullanıcısı, "Ben Kimle Evlendim?" isimli bir hikaye serisi yayınlayarak 122 milyon izlenmeye ulaştı.
Kısa zamanda viral olan video serisinde Teesa, "Lejyon" lakabını taktığı eski bir sevgilisiyle olan ilişkisinden bahsediyor!
Pandemiyle birlikte ilişkilerinin yoğunlaştığını ve ciddileştiğini belirten Teesa, 2021 Ocak'ta bu kişiyle evlendiğini ve söylediği 'kronik' yalanlarından dolayı hayatının cehenneme döndüğünden bahsediyor.
Hikayede 2020 yılının başlarında bir uygulamadan tanışan çiftin ilişkisi hızla gelişti. Akabinde Reesa'ya göre flört ettiği kişinin 'red flag'leri ortaya çıkmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sonrasında Reesa, hamile kaldığını ve o dönem düşük yaptığını söylüyor. Sevgilisinin ise onu hastaneye götürmediği ve iş arkadaşlarından birinin kendisine yardım ettiğini söylüyor.
Bir süre sonra yeni bir işe başvuran Reesa, sosyal güvenlik numarasına ihtiyacı olduğunu söylüyor hikayenin devamında.
Tabii Reesa en başka sevgilisinin büyük bir bankada bir müdür yardımcısı olduğunu sanıyormuş! Hatta ve hatta Lejyon, o dönem 760 bin dolarlık ev bile bakıyormuş.
Bir sebepten dolayı olmuyor ama sebebi ne diye merak ediyor olabilirsiniz. Çift, sürekli olarak bir evde karar kılıyorlar ama o eve 'bir sebepten' ötürü taşınamıyorlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sonrasında araba bakmak için yola çıkan çift, bu sefer de başka bir sorunla karşılaşıyor: Lejyon, araba lam istediğini ve tüm masrafları şirketinin ödeyeceğini söylüyor. Hatta telefon açarak konuşma bile gerçekleştiriyor.
Kısa bir süre sonra Lejyon, Reesa'ya arabanın teslim edildiğini ama kasabada oldukları için arabayı şirketin yakınlarında tuttuğunu dile getiriyor.
Sürekli ailesiyle telefon görüşmesi yapıyormuş gibi yapsa da Lejyon, aslında 2015 yılından beri ailesiyle konuşmuyormuş bile.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Dövseydin onu apla yalancılara kötek yakışır.
Dünya boştur loo.Sal gitsin😂😂