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Kronik Bir Yalancıyla Evlendiği İçin Hayatı Cehenneme Dönen Kadın, Tüm Süreci Detaylarıyla Anlattı!

Kronik Bir Yalancıyla Evlendiği İçin Hayatı Cehenneme Dönen Kadın, Tüm Süreci Detaylarıyla Anlattı!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 21:57

Reesa Teesa isimli bir TikTok kullanıcısı, 'Ben Kimle Evlendim?' isimli bir hikaye serisi yayınlayarak 122 milyon izlenmeye ulaştı. Seride kronik bir yalancıyla evli olduğunu ve yaşadığı sancılı süreci anlatan kadın, adeta kan dondurdu. Peki Reesa Teesa kimdir? Buyurun beraber bakalım.👇

Kaynak: 1 ve 2

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Reesa Teesa isimli bir TikTok kullanıcısı, "Ben Kimle Evlendim?" isimli bir hikaye serisi yayınlayarak 122 milyon izlenmeye ulaştı.

Reesa Teesa isimli bir TikTok kullanıcısı, "Ben Kimle Evlendim?" isimli bir hikaye serisi yayınlayarak 122 milyon izlenmeye ulaştı.

Kısa zamanda viral olan video serisinde Teesa, "Lejyon" lakabını taktığı eski bir sevgilisiyle olan ilişkisinden bahsediyor!

Kısa zamanda viral olan video serisinde Teesa, "Lejyon" lakabını taktığı eski bir sevgilisiyle olan ilişkisinden bahsediyor!

Pandemiyle birlikte ilişkilerinin yoğunlaştığını ve ciddileştiğini belirten Teesa, 2021 Ocak'ta bu kişiyle evlendiğini ve söylediği 'kronik' yalanlarından dolayı hayatının cehenneme döndüğünden bahsediyor.

Pandemiyle birlikte ilişkilerinin yoğunlaştığını ve ciddileştiğini belirten Teesa, 2021 Ocak'ta bu kişiyle evlendiğini ve söylediği 'kronik' yalanlarından dolayı hayatının cehenneme döndüğünden bahsediyor.

Teesa, ayrıca bu hikaye serisini sesli bir kitap haline getirdi.

"Kötü kararlar verdim. Ve bu kararları en ince ayrıntısına kadar anlattım. 50 kısımdan oluştuğu için lütfen dehşete kapılmayın...

Hikayede 2020 yılının başlarında bir uygulamadan tanışan çiftin ilişkisi hızla gelişti. Akabinde Reesa'ya göre flört ettiği kişinin 'red flag'leri ortaya çıkmaya başladı.

Hikayede 2020 yılının başlarında bir uygulamadan tanışan çiftin ilişkisi hızla gelişti. Akabinde Reesa'ya göre flört ettiği kişinin 'red flag'leri ortaya çıkmaya başladı.

Olay aslında o dönem ikilinin eve çıkmak için 'uğraşmasıyla' başlıyor. Reesa'nın dediğine göre flörtü kendisini sürekli olarak oyalamış.

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Sonrasında Reesa, hamile kaldığını ve o dönem düşük yaptığını söylüyor. Sevgilisinin ise onu hastaneye götürmediği ve iş arkadaşlarından birinin kendisine yardım ettiğini söylüyor.

Sonrasında Reesa, hamile kaldığını ve o dönem düşük yaptığını söylüyor. Sevgilisinin ise onu hastaneye götürmediği ve iş arkadaşlarından birinin kendisine yardım ettiğini söylüyor.

Ayrıca sevgilisi 'Lejyon', kendisine geçmişiyle alakalı sık sık ilginç yalanlar söylüyormuş. Yanındayken sık sık telefon görüşmeleri yapmayı da ihmal etmiyormuş.

Bir süre sonra yeni bir işe başvuran Reesa, sosyal güvenlik numarasına ihtiyacı olduğunu söylüyor hikayenin devamında.

Bir süre sonra yeni bir işe başvuran Reesa, sosyal güvenlik numarasına ihtiyacı olduğunu söylüyor hikayenin devamında.

Sonrasında sevgilisinin kendisine verdiği numaranın yanlış olduğunu ve sosyal güvenlik numarasının evlilik cüzdanından çok çok daha farklı olduğunu öğreniyor.

Sonrasında Reesa, "Lejyon"un kim olduğunu öğreniyor: Aslında Kaliforniya'da hiç yaşamamış ve eskiden bir forklift sürücüsüymüş. Aile üyeleri de bu yalan söyleme alışkanlığından ötürü kendisiyle konuşmayı kesmiş.

Tabii Reesa en başka sevgilisinin büyük bir bankada bir müdür yardımcısı olduğunu sanıyormuş! Hatta ve hatta Lejyon, o dönem 760 bin dolarlık ev bile bakıyormuş.

Tabii Reesa en başka sevgilisinin büyük bir bankada bir müdür yardımcısı olduğunu sanıyormuş! Hatta ve hatta Lejyon, o dönem 760 bin dolarlık ev bile bakıyormuş.

Ne hikmetse Lejyon, karantinayla birlikte Reesa ile aynı evde yaşamaya karar veriyor ve faturaları dahi kendisi ödüyor. Sonrasında karar verdikleri ev bir sebepte dolayı olmuyor ve ön ödemesini yaptığı eşyaların parasını Lejyon geri alıyor.

Bir sebepten dolayı olmuyor ama sebebi ne diye merak ediyor olabilirsiniz. Çift, sürekli olarak bir evde karar kılıyorlar ama o eve 'bir sebepten' ötürü taşınamıyorlar.

Bir sebepten dolayı olmuyor ama sebebi ne diye merak ediyor olabilirsiniz. Çift, sürekli olarak bir evde karar kılıyorlar ama o eve 'bir sebepten' ötürü taşınamıyorlar.

Sonrasında Lejyon, 760 bin dolarlık evi nakit olarak satın almak için bir ev sahibiyle konuşuyor. Ev sahibi, bankadan bir kanıt isteyince Lejyon, bir kanıtının olmadığını ve evi almak için üstelediğini dile getiriyor. İşte, Reesa'nın şüpheleri de burada başlıyor.

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Sonrasında araba bakmak için yola çıkan çift, bu sefer de başka bir sorunla karşılaşıyor: Lejyon, araba lam istediğini ve tüm masrafları şirketinin ödeyeceğini söylüyor. Hatta telefon açarak konuşma bile gerçekleştiriyor.

Sonrasında araba bakmak için yola çıkan çift, bu sefer de başka bir sorunla karşılaşıyor: Lejyon, araba lam istediğini ve tüm masrafları şirketinin ödeyeceğini söylüyor. Hatta telefon açarak konuşma bile gerçekleştiriyor.

Lejyon ödeme yapacak kişinin şirkette olmadığını ve ödemenin yarın sabah gerçekleşeceğini söylüyor. Hem çalışan hem de Reesa bu duruma 'tamam' diyorlar.

Kısa bir süre sonra Lejyon, Reesa'ya arabanın teslim edildiğini ama kasabada oldukları için arabayı şirketin yakınlarında tuttuğunu dile getiriyor.

Kısa bir süre sonra Lejyon, Reesa'ya arabanın teslim edildiğini ama kasabada oldukları için arabayı şirketin yakınlarında tuttuğunu dile getiriyor.

Fakat böyle bir durum yok! Lejyon'un sürekli olarak onu oyalaması Reesa'yı şüphelendiriyor. Bir süre sonra hamile olan kadın, düşük yapıyor.

Sürekli ailesiyle telefon görüşmesi yapıyormuş gibi yapsa da Lejyon, aslında 2015 yılından beri ailesiyle konuşmuyormuş bile.

Sürekli ailesiyle telefon görüşmesi yapıyormuş gibi yapsa da Lejyon, aslında 2015 yılından beri ailesiyle konuşmuyormuş bile.

Peki bunu neden yapıyor dersiniz? Lejyon'un amacı yarısını sadece hayal kırıklığına uğratmakmış. Ve Reesa'nın dediğine göre Lejyon, 'Kendisi gibi olursa terk edileceğinden' korkmuş...

Hikayenin özetini buradan izleyebilirsiniz.👇

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Mltm

Dövseydin onu apla yalancılara kötek yakışır.

Ceyda Zeynep

Dünya boştur loo.Sal gitsin😂😂