Kronik Bir Yalancıyla Evlendiği İçin Hayatı Cehenneme Dönen Kadın, Tüm Süreci Detaylarıyla Anlattı!

Sonrasında Lejyon, 760 bin dolarlık evi nakit olarak satın almak için bir ev sahibiyle konuşuyor. Ev sahibi, bankadan bir kanıt isteyince Lejyon, bir kanıtının olmadığını ve evi almak için üstelediğini dile getiriyor. İşte, Reesa'nın şüpheleri de burada başlıyor.