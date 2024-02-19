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Yeni Bir Dönüm Noktası mı? İran'ın Güneydoğusunda Yaklaşık 3600 Yıllık Kırmızı Bir Ruj Bulundu!

Yeni Bir Dönüm Noktası mı? İran'ın Güneydoğusunda Yaklaşık 3600 Yıllık Kırmızı Bir Ruj Bulundu!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 18:25

İran'ın Kerman eyaletinin Jiroft bölgesinde 3 bin 600 yıllık bir kırmızı ruj bulundu. Araştırmada yer alan kişiler bu ruj hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Detaylar.👇

Kaynak: https://allthatsinteresting.com/oldes...
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İran'ın Kerman eyaletinin Jiroft bölgesinde 3 bin 600 yıllık bir kırmızı ruj bulundu.

İran'ın Kerman eyaletinin Jiroft bölgesinde 3 bin 600 yıllık bir kırmızı ruj bulundu.

İran'ın güneydoğusunda bulunun rujun 2001 yılındaki su baskının ardından ortaya çıktığı düşünülüyor.

İran'ın güneydoğusunda bulunun rujun 2001 yılındaki su baskının ardından ortaya çıktığı düşünülüyor.

Bulunan ruj aslında günümüz rujlarına benziyor. Fakat flakondan yapılan ruj, aynı zamanda hematit gibi minerallerden yapılmış. Manganit ve braunit ile koyulaştırılmış kırmızı bir maddeyle birlikte az miktarda galeta ve anglesite de içeriyor.

Bulunan ruj aslında günümüz rujlarına benziyor. Fakat flakondan yapılan ruj, aynı zamanda hematit gibi minerallerden yapılmış. Manganit ve braunit ile koyulaştırılmış kırmızı bir maddeyle birlikte az miktarda galeta ve anglesite de içeriyor.

Rujun renkli ve muma benzer maddesi, günümüz rujlarından hiç ama hiç farklı değil. Çalışmada yer alan kişiler, bulunan rujun sahibinin günümüz insanları gibi kullandığını da düşünüyor.

Çalışmada yer alan kişiler "Flakonun ince şekli ve kalınlığı, tam olarak bir ayna yardımıyla sürülecek şekilde tasarlanmış gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

Çalışmada yer alan kişiler "Flakonun ince şekli ve kalınlığı, tam olarak bir ayna yardımıyla sürülecek şekilde tasarlanmış gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

Her ne kadar bu rujun kesin amacı saptanamasa da çalışmada yer alan kişiler, bunun Tunç Çağı uygarlığından geldiğine eminler.

Her ne kadar bu rujun kesin amacı saptanamasa da çalışmada yer alan kişiler, bunun Tunç Çağı uygarlığından geldiğine eminler.
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Ruj eski uygarlıklar için bizlere ne söyleyebilir?

Ruj eski uygarlıklar için bizlere ne söyleyebilir?

Ruj kullanan kadınların bilinen en eski kanıtı MÖ 12. yüzyıldan gelse de. Mısır'da bulunan Torino Papirüsü, İran'da bulunan ruj 'başka bir evre' sunuyor.

"Bronz Çağı'nda ilk şehirler ve eyaletler büyürken, insanların yerel hiyerarşilerdeki rolleri taklit etmek için makyaj yaptığı bariz." ifadeleri kullanıldı.

"Bronz Çağı'nda ilk şehirler ve eyaletler büyürken, insanların yerel hiyerarşilerdeki rolleri taklit etmek için makyaj yaptığı bariz." ifadeleri kullanıldı.

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