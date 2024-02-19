Yeni Bir Dönüm Noktası mı? İran'ın Güneydoğusunda Yaklaşık 3600 Yıllık Kırmızı Bir Ruj Bulundu!
Yeni Bir Dönüm Noktası mı? İran'ın Güneydoğusunda Yaklaşık 3600 Yıllık Kırmızı Bir Ruj Bulundu!
Kaynak: https://allthatsinteresting.com/oldes...
İran'ın Kerman eyaletinin Jiroft bölgesinde 3 bin 600 yıllık bir kırmızı ruj bulundu. Araştırmada yer alan kişiler bu ruj hakkında bazı açıklamalarda bulundu.
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İran'ın Kerman eyaletinin Jiroft bölgesinde 3 bin 600 yıllık bir kırmızı ruj bulundu.
İran'ın güneydoğusunda bulunun rujun 2001 yılındaki su baskının ardından ortaya çıktığı düşünülüyor.
Bulunan ruj aslında günümüz rujlarına benziyor. Fakat flakondan yapılan ruj, aynı zamanda hematit gibi minerallerden yapılmış. Manganit ve braunit ile koyulaştırılmış kırmızı bir maddeyle birlikte az miktarda galeta ve anglesite de içeriyor.
Çalışmada yer alan kişiler "Flakonun ince şekli ve kalınlığı, tam olarak bir ayna yardımıyla sürülecek şekilde tasarlanmış gibi duruyor." ifadelerini kullandı.
Her ne kadar bu rujun kesin amacı saptanamasa da çalışmada yer alan kişiler, bunun Tunç Çağı uygarlığından geldiğine eminler.
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Ruj eski uygarlıklar için bizlere ne söyleyebilir?
"Bronz Çağı'nda ilk şehirler ve eyaletler büyürken, insanların yerel hiyerarşilerdeki rolleri taklit etmek için makyaj yaptığı bariz." ifadeleri kullanıldı.
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