Eski YouTube CEO'su Susan Wojcicki'nin 19 Yaşındaki Oğlu Kaldığı Yurtta Ölü Bulundu
Eski YouTube CEO'su Susan Wojcicki'nin 19 Yaşındaki Oğlu Kaldığı Yurtta Ölü Bulundu
Kaynak: https://www.sfgate.com/bayarea/articl...
Geçtiğimiz yıl görevinden istifa eden eski YouTube CEO'su Susan Wojcicki'nin oğlu, kaldığı yurtta ölü bulundu. Büyükannesi ölüm sebebinin 'yüksek dozda yasaklı madde' olduğunu iddia etti.
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Eski YouTube CEO'su Susan Wojcicki'nin oğlu, kaldığı yurtta ölü bulundu.
19 yaşındaki Marco Troper, aile üyelerinden birinin söylediğine göre yüksek doz yasaklı maddeden hayatını kaybetti.
Troper'ın büyükannesi Ester Wojcicki, torunun öldüren şeyin yasaklı madde olduğu konusunda kesin iddialar sunuyor.
Troper, salı günün akşam 4.23 sularında odasında hareketsiz bir halde bulundu. 13 Şubat'ta ise durumu kampüsteki görevli Janet Gilmore mail yoluyla bildirdi.
19 yaşındaki Troper'ın ölüm sebebi henüz saptanamadı. Büyükannesinin ifadeleri dışında yasaklı maddeden öldüğüne dair hiçbir bulgu yok.
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Üniversite "yüksek doz" konusunda henüz bir açıklama yapmadı.
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