Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Eski YouTube CEO'su Susan Wojcicki'nin 19 Yaşındaki Oğlu Kaldığı Yurtta Ölü Bulundu

Eski YouTube CEO'su Susan Wojcicki'nin 19 Yaşındaki Oğlu Kaldığı Yurtta Ölü Bulundu

Youtube
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 21:16

Geçtiğimiz yıl görevinden istifa eden eski YouTube CEO'su Susan Wojcicki'nin oğlu, kaldığı yurtta ölü bulundu. Büyükannesi ölüm sebebinin 'yüksek dozda yasaklı madde' olduğunu iddia etti.

Kaynak: https://www.sfgate.com/bayarea/articl...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Eski YouTube CEO'su Susan Wojcicki'nin oğlu, kaldığı yurtta ölü bulundu.

Eski YouTube CEO'su Susan Wojcicki'nin oğlu, kaldığı yurtta ölü bulundu.

19 yaşındaki Marco Troper, aile üyelerinden birinin söylediğine göre yüksek doz yasaklı maddeden hayatını kaybetti.

19 yaşındaki Marco Troper, aile üyelerinden birinin söylediğine göre yüksek doz yasaklı maddeden hayatını kaybetti.

Troper'ın büyükannesi Ester Wojcicki, torunun öldüren şeyin yasaklı madde olduğu konusunda kesin iddialar sunuyor.

Troper'ın büyükannesi Ester Wojcicki, torunun öldüren şeyin yasaklı madde olduğu konusunda kesin iddialar sunuyor.

'Yasaklı madde aldı, içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey bunun sebebi yasaklı madde.' ifadelerini kullandı.

Troper, salı günün akşam 4.23 sularında odasında hareketsiz bir halde bulundu. 13 Şubat'ta ise durumu kampüsteki görevli Janet Gilmore mail yoluyla bildirdi.

Troper, salı günün akşam 4.23 sularında odasında hareketsiz bir halde bulundu. 13 Şubat'ta ise durumu kampüsteki görevli Janet Gilmore mail yoluyla bildirdi.

Susan Wojcicki, toksikoloji raporunu bekliyor. Fakat raporun çıkması 30 günü bulabilir.

19 yaşındaki Troper'ın ölüm sebebi henüz saptanamadı. Büyükannesinin ifadeleri dışında yasaklı maddeden öldüğüne dair hiçbir bulgu yok.

19 yaşındaki Troper'ın ölüm sebebi henüz saptanamadı. Büyükannesinin ifadeleri dışında yasaklı maddeden öldüğüne dair hiçbir bulgu yok.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) istatistiklerine göre, aşırı dozda yasaklı maddeden ölümlerin ülke genelinde son 12 ayda önceki yıla göre yüzde 2,1 daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Üniversite "yüksek doz" konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Üniversite "yüksek doz" konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Üniversite, Troper'in yasaklı madde nedeniyle ölüp ölmediği hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı, ölümünün hala araştırıldığını belirtti. Araştırmalara göre son yıllarda, gençler arasında madde kullanımı hızla arttı. Fentanil adı verilen yasaklı madde ise diğer maddelerden 50 kat daha güçlü olabilen oldukça güçlü bir sentetik opioiddir.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?