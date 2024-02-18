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Harvard'lı Olmak Artık Çok Kolay! Harvard Üniversitesi Herkesin Katılabileceği 7 Ücretsiz Kurs Açtı

Harvard'lı Olmak Artık Çok Kolay! Harvard Üniversitesi Herkesin Katılabileceği 7 Ücretsiz Kurs Açtı

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
18.02.2024 - 15:47

Harvard Üniversitesi herkese büyük bir imkan sundu. Çevrimiçi ve ücretsiz 7 kurs açacağını duyuran Harvard herkesi heyecanlandırdı. Bu 7 kurs ise içeriğimizde;👇

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Amerika'nın en iyi üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi bir yeniliğe imza attı.

Amerika'nın en iyi üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi bir yeniliğe imza attı.

Kiminin hayallerinde kiminin ise hedeflerinde olan Harvard artık herkese imkan sunuyor.

Kiminin hayallerinde kiminin ise hedeflerinde olan Harvard artık herkese imkan sunuyor.

Herkesin yararlanabileceğini kurslar sunan Harvard, akademik ve mesleki 7 kurs açtı.

Herkesin yararlanabileceğini kurslar sunan Harvard, akademik ve mesleki 7 kurs açtı.

7-12 hafta süren kurs için öğrencilerin haftada 4-6 saat ayırmaları gerekiyor.

7-12 hafta süren kurs için öğrencilerin haftada 4-6 saat ayırmaları gerekiyor.
bpb-us-e1.wpmucdn.com

Kurs sonunda sertifika almak istemeyenler belli bir ücret ödemesi gerekiyor.

Kurs sonunda sertifika almak istemeyenler belli bir ücret ödemesi gerekiyor.
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Kurs başvuruları Harvard Üniversitesi'nin resmi sitesinden yapılıyor. İşte Harvard'ın sunduğu 7 ücretsiz kurs;👇

Kurs başvuruları Harvard Üniversitesi'nin resmi sitesinden yapılıyor. İşte Harvard'ın sunduğu 7 ücretsiz kurs;👇

1. PredictionX

1. PredictionX

Yıldızlardan uydulara kadar navigasyonun tarihini keşfedebilirsiniz.

Kurs süresi: 1 hafta

2. CS50 Oyun Geliştirmeye Giriş

2. CS50 Oyun Geliştirmeye Giriş

Oyunların tasarımını öğreneceğiniz bu uygulamalı eğitimde 2D ve 3D interaktif oyunların geliştirilmesi hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Kurs süresi: 12 hafta

3. CS50: Bilgisayar Bilimlerine Giriş

3. CS50: Bilgisayar Bilimlerine Giriş

Bilgisayar biliminin entelektüel girişimlerine ve programlama sanatına giriş.  

Kurs süresi: 11 hafta

4. CS50 Python ile Yapay Zekaya Giriş

4. CS50 Python ile Yapay Zekaya Giriş

Yapay zekaya giriş niteliğindeki bu kursta Python'da makine öğrenimini kullanmayı öğreneceksiniz. 

Kurs süresi: 7 hafta

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5. CS50 Scratch ile Programlamaya Giriş

5. CS50 Scratch ile Programlamaya Giriş

Sizi sonraki kodlama derslerine hazırlayan programlamaya hafif bir giriş. 

Kurs süresi: 3 hafta

6. CS50'nin Teknolojiyi Anlamak

6. CS50'nin Teknolojiyi Anlamak

Bu kurs, CS50'nin kendilerini henüz bilgisayar insanı olarak görmeyen öğrenciler için teknolojiye giriş kursudur. 

Kurs süresi: 6 hafta

7. Hücre Biyolojisi: Mitokondri

7. Hücre Biyolojisi: Mitokondri

Hücrenin enerji santralleri olan mitokondriye odaklanarak hücre biyolojisinin temellerine insan merkezli bir yaklaşım.

Kurs süresi: 4 hafta

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