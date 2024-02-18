Harvard'lı Olmak Artık Çok Kolay! Harvard Üniversitesi Herkesin Katılabileceği 7 Ücretsiz Kurs Açtı
Harvard'lı Olmak Artık Çok Kolay! Harvard Üniversitesi Herkesin Katılabileceği 7 Ücretsiz Kurs Açtı
Harvard Üniversitesi herkese büyük bir imkan sundu. Çevrimiçi ve ücretsiz 7 kurs açacağını duyuran Harvard herkesi heyecanlandırdı. Bu 7 kurs ise içeriğimizde;👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Amerika'nın en iyi üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi bir yeniliğe imza attı.
Kiminin hayallerinde kiminin ise hedeflerinde olan Harvard artık herkese imkan sunuyor.
Herkesin yararlanabileceğini kurslar sunan Harvard, akademik ve mesleki 7 kurs açtı.
7-12 hafta süren kurs için öğrencilerin haftada 4-6 saat ayırmaları gerekiyor.
Kurs sonunda sertifika almak istemeyenler belli bir ücret ödemesi gerekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kurs başvuruları Harvard Üniversitesi'nin resmi sitesinden yapılıyor. İşte Harvard'ın sunduğu 7 ücretsiz kurs;👇
1. PredictionX
2. CS50 Oyun Geliştirmeye Giriş
3. CS50: Bilgisayar Bilimlerine Giriş
4. CS50 Python ile Yapay Zekaya Giriş
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. CS50 Scratch ile Programlamaya Giriş
6. CS50'nin Teknolojiyi Anlamak
7. Hücre Biyolojisi: Mitokondri
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda