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Milyonlarca Dolarlık Para Cezası Alan Eski ABD Başkanı Trump Kararın Hemen Ardından Ayakkabı Satmaya Başladı

Milyonlarca Dolarlık Para Cezası Alan Eski ABD Başkanı Trump Kararın Hemen Ardından Ayakkabı Satmaya Başladı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
18.02.2024 - 16:46

ABD'deki başkanlık yarışının önemli bir ismi olan Donald Trump, kampanyasını desteklemek adına alışılmadık bir hamle yaptı. Trump, markasının 399 dolarlık (yaklaşık 12 bin Türk Lirası) altın rengindeki spor ayakkabısını tanıttı.

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Eski ABD başkanı, geçtiğimiz günlerde New York'ta emlak dolandırıcılığı suçundan 355 milyon dolarlık para cezasına çarptırılmıştı.

Eski ABD başkanı, geçtiğimiz günlerde New York'ta emlak dolandırıcılığı suçundan 355 milyon dolarlık para cezasına çarptırılmıştı.

77 yaşındaki siyasetçinin başka bir davadan da iftira gerekçesiyle 83 milyon dolar ceza aldığı ifade edilmişti.

Trump, bu gelişmelerin ardından ilginç bir para kazanma yöntemi ile Amerikalıların karşısına çıktı.

Trump, bu gelişmelerin ardından ilginç bir para kazanma yöntemi ile Amerikalıların karşısına çıktı.

Geçen yıl, kendisinin karikatür çizimlerinin bulunduğu bir dizi dijital kartı da satışa sunan eski başkan, bu satışlardan 1 milyon doları bulan gelir elde ettiğini söylemişti.

Ülkesinde gündemden düşmeyen isim, "Dünyanın en harika spor ayakkabısı" sloganıyla kendi kurduğu "Sneaker Con" markasını tanıttı.

Ülkesinde gündemden düşmeyen isim, "Dünyanın en harika spor ayakkabısı" sloganıyla kendi kurduğu "Sneaker Con" markasını tanıttı.

Philadelphia'da düzenlenen tanıtımda konuşan Trump, ayakkabı sektörünü girmeyi 12-13 yıldır girmeyi düşündüğünü belirtti.

399 dolarlık etiket fiyatıyla satışa çıkarılan ayakkabının yanı sıra 99 dolarlık parfüm de tanıtımda kendine yer buldu.

399 dolarlık etiket fiyatıyla satışa çıkarılan ayakkabının yanı sıra 99 dolarlık parfüm de tanıtımda kendine yer buldu.

Trump, ürünlerinin seçim süreciyle bağlantılı olmadığını söylese de yetkililer ayakkabı ve parfümün reklamını sosyal medya hesaplarında yapmaya başladı.

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