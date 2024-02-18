Milyonlarca Dolarlık Para Cezası Alan Eski ABD Başkanı Trump Kararın Hemen Ardından Ayakkabı Satmaya Başladı
Milyonlarca Dolarlık Para Cezası Alan Eski ABD Başkanı Trump Kararın Hemen Ardından Ayakkabı Satmaya Başladı
ABD'deki başkanlık yarışının önemli bir ismi olan Donald Trump, kampanyasını desteklemek adına alışılmadık bir hamle yaptı. Trump, markasının 399 dolarlık (yaklaşık 12 bin Türk Lirası) altın rengindeki spor ayakkabısını tanıttı.
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Eski ABD başkanı, geçtiğimiz günlerde New York'ta emlak dolandırıcılığı suçundan 355 milyon dolarlık para cezasına çarptırılmıştı.
Trump, bu gelişmelerin ardından ilginç bir para kazanma yöntemi ile Amerikalıların karşısına çıktı.
Ülkesinde gündemden düşmeyen isim, "Dünyanın en harika spor ayakkabısı" sloganıyla kendi kurduğu "Sneaker Con" markasını tanıttı.
399 dolarlık etiket fiyatıyla satışa çıkarılan ayakkabının yanı sıra 99 dolarlık parfüm de tanıtımda kendine yer buldu.
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