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Altın Madeni Faciası: Şirketin Türkiye'deki Müdürü Serbest Bırakıldı

Altın Madeni Faciası: Şirketin Türkiye'deki Müdürü Serbest Bırakıldı

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.02.2024 - 16:10 Son Güncelleme: 18.02.2024 - 16:27

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen altın madeni faciasında gözaltına alınan şirketin 'Türkiye Ülke Müdürü' C.D. adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. 

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Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold şirketine ait Çöpler Altın Madeni'nin bulunduğu geniş bir alanda, 13 Şubat saat 14.28'te toprak kayması meydana geldi. Büyük faciada 9 işçi toprak altında kaldı. Arama çalışmaları halen devam ediyor.

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold şirketine ait Çöpler Altın Madeni'nin bulunduğu geniş bir alanda, 13 Şubat saat 14.28'te toprak kayması meydana geldi. Büyük faciada 9 işçi toprak altında kaldı. Arama çalışmaları halen devam ediyor.

Facianın ardından altın madeni ocağını işleten şirketin Türkiye Ülke Müdürü C.D. gözaltına alınmıştı. C.D. bugün adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Facianın ardından altın madeni ocağını işleten şirketin Türkiye Ülke Müdürü C.D. gözaltına alınmıştı. C.D. bugün adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Toprak kayması faciasında şu ana kadar  firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bilirkişi Ön Raporu'nda Anagold Madencilik’in yetkilisi, gereken denetimleri yapmadığı için tali kusurlu bulunmuştu.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bilirkişi Ön Raporu'nda Anagold Madencilik’in yetkilisi, gereken denetimleri yapmadığı için tali kusurlu bulunmuştu.

Bilirkişi heyetinin tespitine göre, sabah yığın liçinde oluştuğu belirlenen çatlaklar için önlem alınmadı, ciddi riske rağmen yol kapatılmadı.

Yoğun tepkilerin ardından ayrıca şirketin lisansı da iptal edildi.

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