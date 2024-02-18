Altın Madeni Faciası: Şirketin Türkiye'deki Müdürü Serbest Bırakıldı
Altın Madeni Faciası: Şirketin Türkiye'deki Müdürü Serbest Bırakıldı
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen altın madeni faciasında gözaltına alınan şirketin 'Türkiye Ülke Müdürü' C.D. adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
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Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold şirketine ait Çöpler Altın Madeni'nin bulunduğu geniş bir alanda, 13 Şubat saat 14.28'te toprak kayması meydana geldi. Büyük faciada 9 işçi toprak altında kaldı. Arama çalışmaları halen devam ediyor.
Facianın ardından altın madeni ocağını işleten şirketin Türkiye Ülke Müdürü C.D. gözaltına alınmıştı. C.D. bugün adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bilirkişi Ön Raporu'nda Anagold Madencilik’in yetkilisi, gereken denetimleri yapmadığı için tali kusurlu bulunmuştu.
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