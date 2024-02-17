Erzincan’daki Maden Faciası: Madeni İşleten Anagold’un İzni İptal Oldu

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan kaza sonrası 9 işçi toprak altında kalmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, madeni işleten şirketin çevre izin ve lisans belgesini iptal etti. (NTV)