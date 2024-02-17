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Erzincan’daki Maden Faciası: Madeni İşleten Anagold’un İzni İptal Oldu

Erzincan’daki Maden Faciası: Madeni İşleten Anagold’un İzni İptal Oldu

Erzincan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.02.2024 - 12:44 Son Güncelleme: 17.02.2024 - 12:54

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan kaza sonrası 9 işçi toprak altında kalmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, madeni işleten şirketin çevre izin ve lisans belgesini iptal etti. (NTV)

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Erzincan’da bulunan altın madeni ocağında 13 Şubat’ta yaşanan kaza sonrasında 9 işçi toprak altında kalmıştı. Maden işçilerini arama çalışmaları devam ediyor.

Erzincan’da bulunan altın madeni ocağında 13 Şubat’ta yaşanan kaza sonrasında 9 işçi toprak altında kalmıştı. Maden işçilerini arama çalışmaları devam ediyor.

Bölgede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Dere yatağına gelen toprağın kaldırılması öncelikle konumuz. Bu toprağı bu saha içinde en emniyetli yer olarak geçmişte çalışılmış mermer ocağına aktarmak istiyoruz. Sabırlı deresinin yatağında suya bir bulaşma olmasın istiyoruz. Dün itibariyle yaptığımız ölçümlerde bir olumsuzluğa rastlamış değiliz. 9 ayrı noktadan ölçüm alıyoruz. Halk sağlığını tehdit edecek bir durum söz konusu değil.” açıklamasında bulundu.

Bölgede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Dere yatağına gelen toprağın kaldırılması öncelikle konumuz. Bu toprağı bu saha içinde en emniyetli yer olarak geçmişte çalışılmış mermer ocağına aktarmak istiyoruz. Sabırlı deresinin yatağında suya bir bulaşma olmasın istiyoruz. Dün itibariyle yaptığımız ölçümlerde bir olumsuzluğa rastlamış değiliz. 9 ayrı noktadan ölçüm alıyoruz. Halk sağlığını tehdit edecek bir durum söz konusu değil.” açıklamasında bulundu.

NTV’de yer alan habere göre ise madeni işleten Anagold şirketinin çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi.

NTV’de yer alan habere göre ise madeni işleten Anagold şirketinin çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi.

Karara gerekçe olarak; yaşanan heyelan olayının ardından yığın linç sahasında bulunan malzemenin Sabırlı deresi ve ocak sahasına doğru akmasından ötürü lisans şartlarının ortadan kalkmasına neden olduğunun tespit edildiğinden maden ocağının çevre izin ve lisans belgesinin iptal edildiği kaydedildi.

Karara gerekçe olarak; yaşanan heyelan olayının ardından yığın linç sahasında bulunan malzemenin Sabırlı deresi ve ocak sahasına doğru akmasından ötürü lisans şartlarının ortadan kalkmasına neden olduğunun tespit edildiğinden maden ocağının çevre izin ve lisans belgesinin iptal edildiği kaydedildi.
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