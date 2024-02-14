Erzincan'daki Büyük Maden Faciası Sonrası Anagold Madencilik Hedefte!
Erzincan'daki Büyük Maden Faciası Sonrası Anagold Madencilik Hedefte!
Erzincan'da yaşanan altın madeni faciasının ardından eleştiri okları yine Anagold Madencilik'e döndü. CHP'den Anagold Madencilik'e maddi gücünü kullanarak usulsüzlüklerin üstünü örtmeye çalıştığı suçlaması gelirken, siyanür iddiaları da gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
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Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen Altın madeni faciası sonrası gözler Anagold Madencilik'e çevrildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Anagold Madencilik'in maddi gücünü kullanarak usulsüzlüklerin üstünü örtmeye çalıştığını öne sürdü.
Yavuzyılmaz'ı köylülere para dağıtarak dava açmama taahhütü aldığına dair paylaştığı belge ⬇️
Dün yaşanan facia sonrası Habertürk yayınına bağlanan Prof. Dr. Süleyman Pampal ise siyanürün Fırat Nehri'ne karışmasının çok büyük bir çevre felaketine yol açacağını söylemişti.
Peki Anagold Madencilik, Erzincan'daki büyük facia sonrası ne açıklama yaptı?
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Anagold Çöpler Altın Madeni ayrıca daha önce siyanür sızdırma şikayetiyle de gündeme gelmiş ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı firmaya 16,4 milyon lira ceza kesip faaliyetlerini durdurmuştu.
Altın neden siyanürle çıkartılıyor?
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