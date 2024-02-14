Erzincan'daki Büyük Maden Faciası Sonrası Anagold Madencilik Hedefte!

TELE1 Ana Haber’e konuk olan Yavuzyılmaz şu ifadeleri kullandı:

'Bu maden ocağı işleten Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin yüzde 80’i madencilik Kanada menşeili bir şirkette, yüzde 20’si ise Lidya madenciliğe yani Çalık Grubu’na ait.

Bu maden işletmesi 2010 yılından itibaren sürekli iki buçuk kat büyütüldü.

Bölgedeki köylülere bir maddi yardım yaparak dava açma ve itiraz haklarını ellerinden almaya çalıştı.

Şirket 2016’da yılında hazırladığı bir protokolle buradaki vatandaşlarımıza 130’ar bin TL yardım adı altında para vererek tüm madencilik faaliyetleri için adli ve idari bir başvuruda bulunmayacaklarına dair taahhütname istedi.

Yani maddi bir güçle asimetrik bir baskı oluşturarak tüm usulsüzlüklerin üzerini örtmeye çalıştı.'

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