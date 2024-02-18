Sirkte Akrobatlık Yaparken Kutup Ayısı Saldırına Uğrayarak Hayatını Kaybeden Adamın Trajik Hikayesi
Sirkte Akrobatlık Yaparken Kutup Ayısı Saldırına Uğrayarak Hayatını Kaybeden Adamın Trajik Hikayesi
Kaynak: https://allthatsinteresting.com/capta...
1904 yılında açılan bir eğlece parkının önde gelen sanatçılarından biriydi Jack Bonavita. Önce bir aslanın saldırısına uğrayarak kolunu, sonrasında ise bir kutup ayısı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.
Gelin o trajedi hikayeye beraber bakalım.👇
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Tek kollu hayvan terbiyecisi Jack Bonavita ile tanışın: Kendisi, 20. yüzyılın başlarında bir kutup ayısı tarafından vahşice öldürülmeden önce aslanları evcilleştirmesiyle nam salmıştı.
Coney Adası'ndaki Dreamland'te gösteri yapan Jack Bonavita, cesaretiyle sık sık takdir edilen bir sanatçıydı.
Bu gösteri merkezinde Lilliputian Köyü de dahil olmak üzere birçok manzara ve gezilecek yerler bulunuyordu.
Johann Friedrich Gentner (Kaptan Jack Bonavita) 15 Aralık 1866'da Philadelphia, Pennsylvania'da Hollandalı bir ailede dünyaya geldi.
Bonavita'nın akrobatlıktan hayvan terbiyeciliğine geçişi oldukça hızlı oldu.
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Jack Bonavita, hem yeteneğiyle hem de cisseli görüntüsüyle seyircileri adeta kendine çekti. 180 santimetre boyuyla birlikte koyu ve pala bıyığı da etkileyici görünüşüne eşlik ediyordu.
Fakat 31 Temmuz 1904 yılında korkunç bir olay yaşandı. Jack Bonavita, Moulin Rouge'da açılış gösterisi yaparken aslanlardan biri birden kendisine saldırdı.
Kendisine kurtarmaya gelen prenses Bonavita'ya eşlik etti. Bu süreçte Bonavita, ampütasyonu reddetti.
Ancak bu evlilik de kısa sürdü. 1907 yılında Bonavita, prensesten boşandı.
Daha sonra, bir işçi yanlışlıkla bir katran kutusunu tekmeledi ve bu da yakındaki ışıkların patlamasına neden oldu. Tüm eğlence parkı alevler içinde kaldı.
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Dreamland tam anlamıyla yerle bir oldu. Peki Bonavita'nın kariyeri burada sona mı erdi?
Jack Bonavita'nın ölümü ise bir o kadar trajik idi.
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