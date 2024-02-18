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Sirkte Akrobatlık Yaparken Kutup Ayısı Saldırına Uğrayarak Hayatını Kaybeden Adamın Trajik Hikayesi

Sirkte Akrobatlık Yaparken Kutup Ayısı Saldırına Uğrayarak Hayatını Kaybeden Adamın Trajik Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 19:31

1904 yılında açılan bir eğlece parkının önde gelen sanatçılarından biriydi Jack Bonavita. Önce bir aslanın saldırısına uğrayarak kolunu, sonrasında ise bir kutup ayısı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Gelin o trajedi hikayeye beraber bakalım.👇

Kaynak: https://allthatsinteresting.com/capta...

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Tek kollu hayvan terbiyecisi Jack Bonavita ile tanışın: Kendisi, 20. yüzyılın başlarında bir kutup ayısı tarafından vahşice öldürülmeden önce aslanları evcilleştirmesiyle nam salmıştı.

Tek kollu hayvan terbiyecisi Jack Bonavita ile tanışın: Kendisi, 20. yüzyılın başlarında bir kutup ayısı tarafından vahşice öldürülmeden önce aslanları evcilleştirmesiyle nam salmıştı.

1904 yılında açılan bir eğlece parkının önde gelen sanatçılarından biriydi Bonavita. Kariyeri boyunca 27 aslanla aynı kafeste gösteri yapmışlığı bile var!

Coney Adası'ndaki Dreamland'te gösteri yapan Jack Bonavita, cesaretiyle sık sık takdir edilen bir sanatçıydı.

Coney Adası'ndaki Dreamland'te gösteri yapan Jack Bonavita, cesaretiyle sık sık takdir edilen bir sanatçıydı.

Burada hayvan gösterilerinden tutun da müstehcen birçok gösteri de yer alıyordu. Bu süreçte binlerce insana ev sahipliği yaptı.

Bu gösteri merkezinde Lilliputian Köyü de dahil olmak üzere birçok manzara ve gezilecek yerler bulunuyordu.

Bu gösteri merkezinde Lilliputian Köyü de dahil olmak üzere birçok manzara ve gezilecek yerler bulunuyordu.

İsterseniz bu gösteri merkezini renklendiren Jack Bonavita'nın hayatına daha yakından mercek tutalım.👇

Johann Friedrich Gentner (Kaptan Jack Bonavita) 15 Aralık 1866'da Philadelphia, Pennsylvania'da Hollandalı bir ailede dünyaya geldi.

Johann Friedrich Gentner (Kaptan Jack Bonavita) 15 Aralık 1866'da Philadelphia, Pennsylvania'da Hollandalı bir ailede dünyaya geldi.

Küçük yaşlardan itibaren cesur ve atletik olan Bonavita, sirk öncülerinin en parlak döneminde başarılı bir sirk akrobatı oldu.

Bonavita'nın akrobatlıktan hayvan terbiyeciliğine geçişi oldukça hızlı oldu.

Bonavita'nın akrobatlıktan hayvan terbiyeciliğine geçişi oldukça hızlı oldu.

Genellikle vahşi hayvanların bir sanatçı tarafından eğitileceğine inanılıyordu. Bu yüzden Bonavita bu bölgeye oldukça hızlı bir şekilde girdi ve düzenli olarak aslanlarla arenada vakit geçirdi.

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Jack Bonavita, hem yeteneğiyle hem de cisseli görüntüsüyle seyircileri adeta kendine çekti. 180 santimetre boyuyla birlikte koyu ve pala bıyığı da etkileyici görünüşüne eşlik ediyordu.

Jack Bonavita, hem yeteneğiyle hem de cisseli görüntüsüyle seyircileri adeta kendine çekti. 180 santimetre boyuyla birlikte koyu ve pala bıyığı da etkileyici görünüşüne eşlik ediyordu.

Aslanlar, adeta Jack Binavita'nın emirlerini dinliyordu. Bu nedenle birçok kişi Jack Bonavita'ya 'Aslanlara Fısıldayan Adam' bile dedi.

Fakat 31 Temmuz 1904 yılında korkunç bir olay yaşandı. Jack Bonavita, Moulin Rouge'da açılış gösterisi yaparken aslanlardan biri birden kendisine saldırdı.

Fakat 31 Temmuz 1904 yılında korkunç bir olay yaşandı. Jack Bonavita, Moulin Rouge'da açılış gösterisi yaparken aslanlardan biri birden kendisine saldırdı.

Montglyon Prensesi Rosalie F. Belçika Mercy d'Argenteau o gece katılmıştı ve şemsiyesiyle aslanı dürtmek için hemen çelik kafese koştu. Fakat nafileydi. Bonavita'nın sol omzu ve kolu parçalara ayrılmış, iki parmağı da tamamen kopmuştu.

Kendisine kurtarmaya gelen prenses Bonavita'ya eşlik etti. Bu süreçte Bonavita, ampütasyonu reddetti.

Kendisine kurtarmaya gelen prenses Bonavita'ya eşlik etti. Bu süreçte Bonavita, ampütasyonu reddetti.

Sonunda enfeksiyondan ölüm riski olduğunu öğrendi ve Şubat 1905'te ampütasyonu kabul etti. Fakat bu trajediden sonra Bonavita, kendisini kurtarmaya gelen prensesle Nisan ayında evlendi.

Ancak bu evlilik de kısa sürdü. 1907 yılında Bonavita, prensesten boşandı.

Ancak bu evlilik de kısa sürdü. 1907 yılında Bonavita, prensesten boşandı.

Bonavita, 27 Mayıs 1911'e kadar Dreamland'de çalışmaya devam etti.

Daha sonra, bir işçi yanlışlıkla bir katran kutusunu tekmeledi ve bu da yakındaki ışıkların patlamasına neden oldu. Tüm eğlence parkı alevler içinde kaldı.

Daha sonra, bir işçi yanlışlıkla bir katran kutusunu tekmeledi ve bu da yakındaki ışıkların patlamasına neden oldu. Tüm eğlence parkı alevler içinde kaldı.

Trajik bir şekilde, yangında 60 hayvan öldü. Bonativa aslanlarını kurtarmak için ateşe doğru koşsa da başarısız oldu.

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Dreamland tam anlamıyla yerle bir oldu. Peki Bonavita'nın kariyeri burada sona mı erdi?

Dreamland tam anlamıyla yerle bir oldu. Peki Bonavita'nın kariyeri burada sona mı erdi?

Neyse ki, Bonavita'nın yetenekleri Hollywood'da yüksek talep görüyordu. Bonavita daha sonra bir hayvan eğitmeni, dublör, aktör ve yönetmen olarak kapsamlı bir film kariyeri inşa etti.

Jack Bonavita'nın ölümü ise bir o kadar trajik idi.

Jack Bonavita'nın ölümü ise bir o kadar trajik idi.

19 Mart 1917'de, o sirkteki bir kutup ayısı ona saldırdı, çenesini kırdı ve yüzünü parçaladı. Saldırı esnasında ekip arkadaşlarından biri ayıya üç el ateş etse de hiçbir şeyin önüne geçemedi.

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