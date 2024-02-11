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İş İnsanı Gibi Davranarak Kadınlardan 300 Bin Sterlin Para Alan Aşk Dolandırıcısı

İş İnsanı Gibi Davranarak Kadınlardan 300 Bin Sterlin Para Alan Aşk Dolandırıcısı

Dolandırıcılık
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 16:51

İngiltere'de kadınları dolandırarak 300 bin sterlin (12 milyon TL) elde eden ve lüks bir yaşam süren 37 yaşındaki Cieran McNamara isimli 'Aşk dolandırıcısı' sahte beyanla dolandırıcılık suçunu kabul etmesinin ardından yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/c04...
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Cieran McNamara, İngiltere'de kadınları dolandırarak 300 bin sterlin (12 milyon TL) elde etti.

Cieran McNamara, İngiltere'de kadınları dolandırarak 300 bin sterlin (12 milyon TL) elde etti.

Başarılı bir iş insanı imajı çizen McNamara, İngiltere'de birden çok kadın ile flört ederek tuzağa düşürdü.

Başarılı bir iş insanı imajı çizen McNamara, İngiltere'de birden çok kadın ile flört ederek tuzağa düşürdü.

Flört ettikten bir süre sonra paraya sıkıştığını söyleyerek bahsi geçen kadınlardan yüklü miktarda paralar istedi. Bu nedenle kendisine 'Aşk Dolandırıcısı' da deniyor.

Sahte kimlikle dolandırıcılık suçuyla Cieran McNamara, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sahte kimlikle dolandırıcılık suçuyla Cieran McNamara, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yetkililer, McNamara için "Gerçeklik ve fantezi dünyasındaki farkı artık ayırt edemiyor." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, McNamara için "Gerçeklik ve fantezi dünyasındaki farkı artık ayırt edemiyor." ifadelerini kullandı.

"Kurbanlarını ülke çapında mülkleri olan bir milyoner olduğuna ikna etse de gerçekte işsizdi ve sadece bir bavulla yaşıyordu."

"Kurbanlarını ülke çapında mülkleri olan bir milyoner olduğuna ikna etse de gerçekte işsizdi ve sadece bir bavulla yaşıyordu."
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"Ciaran Griffin, Christian McNamara ve Myles McNamara olarak da bilinen Ciaran McNamara, özel otel ve kulüplerde farklı yöntemlerle birçok kadınla tanıştı.

"Ciaran Griffin, Christian McNamara ve Myles McNamara olarak da bilinen Ciaran McNamara, özel otel ve kulüplerde farklı yöntemlerle birçok kadınla tanıştı.

Londra ve Cheshire'deki konaklarda çekildiği fotoğrafları göstererek kadınları mülk sahibi olduğuna inandırdı.

1 Eylül 2022 ve 25 Eylül arasında McNamara, dört kadını toplamda 302 bin sterlin dolandırdı.

1 Eylül 2022 ve 25 Eylül arasında McNamara, dört kadını toplamda 302 bin sterlin dolandırdı.

28 Eylül'de ise tutuklandı. Salı günü davası görülen McNamara'ya 7 yıl hapis cezası verildi.

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