İş İnsanı Gibi Davranarak Kadınlardan 300 Bin Sterlin Para Alan Aşk Dolandırıcısı
İş İnsanı Gibi Davranarak Kadınlardan 300 Bin Sterlin Para Alan Aşk Dolandırıcısı
Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/c04...
İngiltere'de kadınları dolandırarak 300 bin sterlin (12 milyon TL) elde eden ve lüks bir yaşam süren 37 yaşındaki Cieran McNamara isimli 'Aşk dolandırıcısı' sahte beyanla dolandırıcılık suçunu kabul etmesinin ardından yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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Cieran McNamara, İngiltere'de kadınları dolandırarak 300 bin sterlin (12 milyon TL) elde etti.
Başarılı bir iş insanı imajı çizen McNamara, İngiltere'de birden çok kadın ile flört ederek tuzağa düşürdü.
Sahte kimlikle dolandırıcılık suçuyla Cieran McNamara, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Yetkililer, McNamara için "Gerçeklik ve fantezi dünyasındaki farkı artık ayırt edemiyor." ifadelerini kullandı.
"Kurbanlarını ülke çapında mülkleri olan bir milyoner olduğuna ikna etse de gerçekte işsizdi ve sadece bir bavulla yaşıyordu."
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"Ciaran Griffin, Christian McNamara ve Myles McNamara olarak da bilinen Ciaran McNamara, özel otel ve kulüplerde farklı yöntemlerle birçok kadınla tanıştı.
1 Eylül 2022 ve 25 Eylül arasında McNamara, dört kadını toplamda 302 bin sterlin dolandırdı.
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