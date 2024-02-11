İş İnsanı Gibi Davranarak Kadınlardan 300 Bin Sterlin Para Alan Aşk Dolandırıcısı

İngiltere'de kadınları dolandırarak 300 bin sterlin (12 milyon TL) elde eden ve lüks bir yaşam süren 37 yaşındaki Cieran McNamara isimli 'Aşk dolandırıcısı' sahte beyanla dolandırıcılık suçunu kabul etmesinin ardından yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.