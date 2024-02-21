Düğünde Gelinleri Karıştırdığı İçin Yanlış Gelini Tebrik Eden Kadın Yaşadığı Utancı Anlattı

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, katıldığı düğünde yanlış gelini tebrik ettiği için utançtan yerin dibine geçtiğini dile getirdi. Kadın, erkek arkadaşının kuzeni olan gelini daha önce hiç görmediğini söyleyerek çok büyük pot kırdığını söyledi.

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