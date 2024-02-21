Düğünde Gelinleri Karıştırdığı İçin Yanlış Gelini Tebrik Eden Kadın Yaşadığı Utancı Anlattı
Düğünde Gelinleri Karıştırdığı İçin Yanlış Gelini Tebrik Eden Kadın Yaşadığı Utancı Anlattı
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/us-news...
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, katıldığı düğünde yanlış gelini tebrik ettiği için utançtan yerin dibine geçtiğini dile getirdi. Kadın, erkek arkadaşının kuzeni olan gelini daha önce hiç görmediğini söyleyerek çok büyük pot kırdığını söyledi.
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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, katıldığı düğünde "yanlış gelin"i tebrik ettiği için utandığı anları anlattı!
Kadın, erkek arkadaşının kuzeni olan gelini daha önce hiç görmediğini ancak tören başlamadan hemen önce tebrik etmek için yanına gittiğinde erkek arkadaşının telefonla konuşmak zorunda kaldığını söyledi.
"Konuştuğum kadın gelin değildi, dediklerimi asıl gelin duydu çünkü yakınımızdaki bir odadaydı ama her şey sessiz olduğu için fark etmedim..."
"Nedime ya da annesi yanında değildi, sanırım tören başlamadan önce yalnız kalmak istedi) ve üzülüp ağlamaya başladı."
"Erkek arkadaşım bize yaklaştığında durumu anlattım, o da gelini sakinleştirmek için nedimeyi ve annesini aradı..."
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"Erkek arkadaşım ve ailesi benim hatam olmadığını söyleyerek beni rahatlattılar ama gelin, annesi ve damat bana kızgınlar ve hepsinin benim hatam olduğunu söylüyorlar."
"Yüzünü asla görmemiştim,bu yüzden gelinlik içindeki bir kadını gördüğümde hemen gelinin o olduğunu düşündüm."
Siz böyle bir durumda ne yapardınız?
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