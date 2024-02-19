Uzmanlar, Güzellik Ürünlerine Olan Talebin Afrika'daki Eşeklerin Yok Olmasına Sebep Olduğunu Söyledi
Uzmanlar, Güzellik Ürünlerine Olan Talebin Afrika'daki Eşeklerin Yok Olmasına Sebep Olduğunu Söyledi
Kaynak: https://www.independent.co.uk/news/wo...
Uzmanlar, kozmetik ürünlerine olan talebin artmasıyla birlikte Afrika'daki eşeklerin yok olmaya başladığı konusunda uyardı.
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Uzmanlar, kozmetik ürünlerine olan talebin artmasıyla birlikte Afrika'daki eşeklerin yok olmaya başladığı konusunda uyardı.
Her yıl yaklaşık 6 milyon eşek, derileri nedeniyle öldürülüyor ve Çin'e satılıyor: Yüz kremleri gibi birçok güzellik ürününde kollajen olarak kullanılıyor.
The Donkey Sanctuary'ye göre, Çin'in eşek nüfusu, bu tür ürünlerin popülaritesindeki artıştan sert bir şekilde etkilendi ve nüfus 1992 ile 2019 yılları arasında yüzde 76 oranında düştü.
Araştırmacılar, hayvanları derileri için öldürmenin sadece acımasız olmadığını, aynı zamanda hayvanlardan geçimini sağlayan toplulukları daha da kötü bir duruma sürüklediğini söylüyor.
Çok sayıda eşeğin de derileri için kaçırıldığı ve öldürüldüğü Brezilya'da, katliamlarını yasaklayan bir yasa tasarısının bu yıl Ulusal Kongre'den geçmesi bekleniyor.
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