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Gigi Hadid, Yer Aldığı Versace Defilesinde Verdiği Pozlarla Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Gigi Hadid, Yer Aldığı Versace Defilesinde Verdiği Pozlarla Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Gigi Hadid
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 15:16

Gigi Hadid, Sonbahar/Kış koleksiyonu için Versace defilesinde boy gösterdi. Eyeliner'ı ile birlikte kıyafetleriyle de sosyal medyayı ikiye bölen Gigi Hadid, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Buyurun detaylara.👇

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C3tEI-KrP...
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Ünlü model Gigi Hadid'i birçoğumuz biliyoruz. Kendisi, güzelliğiyle adından sık sık söz ettiren isimlerden bir tanesi.

Hadid, tekrardan podyumlara geri döndü.

Hadid, tekrardan podyumlara geri döndü.

Versace'nin Sonbahar/Kış kreasyonunda yer alan Gigi Hadid sosyal medyada beğeni topladı.

Versace'nin Sonbahar/Kış kreasyonunda yer alan Gigi Hadid sosyal medyada beğeni topladı.

Çanta, ayakkabı ve farklı parçaların bulunduğu kreasyonda Gigi Hadid, birbirinden farklı pozlar verdi.

Çanta, ayakkabı ve farklı parçaların bulunduğu kreasyonda Gigi Hadid, birbirinden farklı pozlar verdi.

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Güzel modele sosyal medyadan gelen yorumlar ise bi' o kadar farklıydı.

Güzel modele sosyal medyadan gelen yorumlar ise bi' o kadar farklıydı.

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