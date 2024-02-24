Gigi Hadid, Yer Aldığı Versace Defilesinde Verdiği Pozlarla Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Gigi Hadid, Yer Aldığı Versace Defilesinde Verdiği Pozlarla Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C3tEI-KrP...
Gigi Hadid, Sonbahar/Kış koleksiyonu için Versace defilesinde boy gösterdi. Eyeliner'ı ile birlikte kıyafetleriyle de sosyal medyayı ikiye bölen Gigi Hadid, sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Ünlü model Gigi Hadid'i birçoğumuz biliyoruz. Kendisi, güzelliğiyle adından sık sık söz ettiren isimlerden bir tanesi.
Hadid, tekrardan podyumlara geri döndü.
Versace'nin Sonbahar/Kış kreasyonunda yer alan Gigi Hadid sosyal medyada beğeni topladı.
Çanta, ayakkabı ve farklı parçaların bulunduğu kreasyonda Gigi Hadid, birbirinden farklı pozlar verdi.
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Güzel modele sosyal medyadan gelen yorumlar ise bi' o kadar farklıydı.
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