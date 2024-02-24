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Ünlü Şarkıcı Britney Spears'ın İngiliz Bir Modelle Yeni Bir İlişkiye Başladığı İddia Edildi!

Ünlü Şarkıcı Britney Spears'ın İngiliz Bir Modelle Yeni Bir İlişkiye Başladığı İddia Edildi!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 23:31

Son zamanlarda yazdığı kişisel kitabıyla ve Instagram hesabında paylaştığı dans videolarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Britney Spears'ın İngiliz bir modelle ilişkiye başladığı iddia edildi!

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Britney Spears malumunuz... Bir zamanların en başarılı şarkıcılarından biri olan Britney Spears, son zamanlarda Instagram'daki videolarıyla sık sık gündeme geliyor.

Britney Spears malumunuz... Bir zamanların en başarılı şarkıcılarından biri olan Britney Spears, son zamanlarda Instagram'daki videolarıyla sık sık gündeme geliyor.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen başarılı şarkıcı, hatırlarsanız kişisel olarak kaleme aldığını kitabıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen başarılı şarkıcı, hatırlarsanız kişisel olarak kaleme aldığını kitabıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.

Kitaptaki kan donduran detayları bu içeriğimizde ince eleyip sık dokumuştuk:

Özel hayattan konu açılmışken Britney Spears'ın şu anda bir modelle birlikte olduğu iddia edildi.

Özel hayattan konu açılmışken Britney Spears'ın şu anda bir modelle birlikte olduğu iddia edildi.

Matty Carrington isimli İngiliz bir modeli paylaşarak "Britney'nin yeni kocası" notunu düşen kullanıcı kısa zamanda viral oldu.

Matty Carrington isimli İngiliz bir modeli paylaşarak "Britney'nin yeni kocası" notunu düşen kullanıcı kısa zamanda viral oldu.
twitter.com

Fakat gerçekten öyle mi? Spears ve bahsi geçen model Instagram üzerinden takipleşmiyorlar.

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Bahsi geçen model bir yana, Spears'ın özel hayatında bazı 'değişiklikler' olduğunu söyleyen farklı magazin kaynakları da var.

Bahsi geçen model bir yana, Spears'ın özel hayatında bazı 'değişiklikler' olduğunu söyleyen farklı magazin kaynakları da var.

Mirror isimli kaynağın haberine göre, 2023'te Sam Asghari'den boşanmasının ardından Britney Spears; eski kahyası Paul Richard Soliz ile yeni bir ilişkiye başladı.

Mirror isimli kaynağın haberine göre, 2023'te Sam Asghari'den boşanmasının ardından Britney Spears; eski kahyası Paul Richard Soliz ile yeni bir ilişkiye başladı.

Paul'un sabıka kayıtlarında ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlar bulunuyor. Paul, 2023 yılında tekrardan mahkemeye çıkarılmıştı.

Paul'un sabıka kayıtlarında ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlar bulunuyor. Paul, 2023 yılında tekrardan mahkemeye çıkarılmıştı.

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