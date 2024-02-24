Ünlü Şarkıcı Britney Spears'ın İngiliz Bir Modelle Yeni Bir İlişkiye Başladığı İddia Edildi!
Ünlü Şarkıcı Britney Spears'ın İngiliz Bir Modelle Yeni Bir İlişkiye Başladığı İddia Edildi!
Son zamanlarda yazdığı kişisel kitabıyla ve Instagram hesabında paylaştığı dans videolarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Britney Spears'ın İngiliz bir modelle ilişkiye başladığı iddia edildi!
Detaylar.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Britney Spears malumunuz... Bir zamanların en başarılı şarkıcılarından biri olan Britney Spears, son zamanlarda Instagram'daki videolarıyla sık sık gündeme geliyor.
Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen başarılı şarkıcı, hatırlarsanız kişisel olarak kaleme aldığını kitabıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.
Özel hayattan konu açılmışken Britney Spears'ın şu anda bir modelle birlikte olduğu iddia edildi.
Matty Carrington isimli İngiliz bir modeli paylaşarak "Britney'nin yeni kocası" notunu düşen kullanıcı kısa zamanda viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bahsi geçen model bir yana, Spears'ın özel hayatında bazı 'değişiklikler' olduğunu söyleyen farklı magazin kaynakları da var.
Mirror isimli kaynağın haberine göre, 2023'te Sam Asghari'den boşanmasının ardından Britney Spears; eski kahyası Paul Richard Soliz ile yeni bir ilişkiye başladı.
Paul'un sabıka kayıtlarında ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlar bulunuyor. Paul, 2023 yılında tekrardan mahkemeye çıkarılmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın