Eski One Direction Üyesi Zayn Malik'in Yeni Albümü Hakkında İlginç İddialar Ortaya Atıldı!

Şu an için albümün çıkış tarihi belli olmasa da Zayn Malik'in dördüncü stüdyo albümünün üzerinde çalıştığı biliniyor. Fakat albümün konsepti hakkında ilginç iddialar ortaya atıldı. Ünlü şarkıcı, albümünde yaşadığı son 7 seneyi mi anlatacak?

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