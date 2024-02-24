Eski One Direction Üyesi Zayn Malik'in Yeni Albümü Hakkında İlginç İddialar Ortaya Atıldı!
Eski One Direction Üyesi Zayn Malik'in Yeni Albümü Hakkında İlginç İddialar Ortaya Atıldı!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C3qb7kcst...
Şu an için albümün çıkış tarihi belli olmasa da Zayn Malik'in dördüncü stüdyo albümünün üzerinde çalıştığı biliniyor. Fakat albümün konsepti hakkında ilginç iddialar ortaya atıldı. Ünlü şarkıcı, albümünde yaşadığı son 7 seneyi mi anlatacak?
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Aramızda Zayn Malik'i bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi, eski One Direction grubunun üyelerinden biriydi.
Grubun dağılmasından sonra kendine özgü bir kariyer planı çizen Malik, Gigi Hadid ile de sık sık gündeme gelmekteydi.
Hatırlarsanız Zayn Malik, 2021 yılında Gigi Hadid ile yollarını ayırdıktan sonra 'despot' olarak nitelendirilen kaynana Yolanda Hadid'e söyledikleriyle tekrardan gündeme gelmişti.
Şimdilerde ise başarılı şarkıcı yeni albüm çalışmalarıyla gündemde.
Şu an için albümün çıkış tarihi belli olmasa da Malik'in dördüncü stüdyo albümü biraz daha 'kişisel' olacak.
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Albümde son 7 sene içerisinde yaşadıklarını anlatacağı söylenen Zayn Malik'in ayrıca albümde kimsenin tahmin edemeyeceği bir "işbirliği"ne yer vereceği de söylenen bilgiler arasında.
Albüm söylentilerine gelen yorumlar ise şu şekilde.👇
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