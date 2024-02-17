Kocası A$AP Rocky Açıkladı: Yıllardır Müzik Sektöründen Elini Ayağını Çeken Rihanna'dan Yeni Albüm mü Geliyor?
Kocası A$AP Rocky Açıkladı: Yıllardır Müzik Sektöründen Elini Ayağını Çeken Rihanna'dan Yeni Albüm mü Geliyor?
Kaynak: https://twitter.com/nfr_podcast/statu...
Yaklaşık 8 senedir albüm çıkarmayan Fenty'nin sahibi Rihanna bu sefer yeminini bozuyor mu? Hayranlarının albüm sorusuna A$AP Rocky'den ışık hızında cevap geldi!
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Sizler de takdir edersiniz ki Rihanna son günlerde çokça konuşulan isimlerden bir tanesi. Yakın zamanda dünyaevine girdiği kocası Asap Rocky ile sık sık magazin manşetlerinde yer almakta.
Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde ASAP Rocky ile Paris Moda Haftası'nda adeta boy göstermiş, tüm aile saadetini de gözler önüne sermişti.
Ayrıca başarılı şarkıcı ve iş insanı, Fransa'nın First Lady'si ile tanışmaya giderken gerçek anlamda 'avangart' bir saç modeli tercih etmiş,
Akabinde de Yalan Dünya'nın Gülistan'ına benzetilmişti.
Rihanna'yı şarkıcı olarak biliyoruz bilmesine ama... Gelin görün ki kendisi yıllardır müzik piyasasında görünmüyor demek yeridir.
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Müzik piyasasından elini eteğini çeken Rihanna, bu süreçte ailesine vakit ayırmak istediğini de dile getirmişti.
Fakat gerçekten Rihanna müziği bıraktı mı? ASAP Rocky'nin kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen hayranlarına söylediği şeyle hepimize ters köşe yaptı.
"Rihanna yeni albüm çıkaracak mı?" minvalinde soru yönelten hayranlarına ASAP Rocky, "Üzerinde çalışıyor." diye yanıt verdi.
O esnada herkes kahkahalar havada uçuştu! Soruyu soran hayranlar da büyük bir beklentiye girdi.
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