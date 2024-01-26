Rihanna Yeni Saç Modeliyle Akıllara Yalan Dünya Gülistan'ı Getirince Espriler Havada Uçuştu!
Rihanna Yeni Saç Modeliyle Akıllara Yalan Dünya Gülistan'ı Getirince Espriler Havada Uçuştu!
Ünlü şarkıcı Rihanna'ya son yıllarda şarkıcı demeye pek de dilimiz varmıyor. Hamileliği ve dünyaya getirdiği iki oğluyla gündemimizden düşmeyen Rihanna, şu sıralar ise Paris Moda Haftası'nda boy gösteriyor.
Fakat Rihanna'nın yaptığı son saç modeli, Yalan Dünya Gülistan'ın çakması olunca, dillere düşmekten kurtulamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir zamanların en ünlü şarkıcısı Rihanna, artık pek de şarkıcı olarak anılmıyor.
İkinci çocuğunu da kucağına alan Rihanna, ailesiyle mutlu mesut geçinip gidiyor. Müziğe ise belirsiz bir süreliğine ara verdi.
Uzun bir süredir ortalıkta göremediğimiz Rihanna, Paris Moda Haftası'nın başlamasıyla boy gösterdi.
Fakat gelin görün ki Fransa'nın First Lady'si ile tanışmaya giderken yaptığı kombin dillere düştü.
Fakat Türklerin dikkatini çeken çok daha önemli bir konu vardı. Rihanna'nın saçları!
İçeriğin Devamı Aşağıda
O saçı hatırlamayanlar için ise;
Birkaç saniye bakınca Selahattin de benziyor aslında. 😂
Çocuğunun adını Rose koymasından anlamalıydık!
Yoksa pinko mu demeliydik?
Feyza mı Altun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
İki erkek çocuk annesi olunca, otomatik yükleniyor bu kombin!
Antep gelin sarısı...
Modaya yön veren Gülistan! 🇹🇷
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda