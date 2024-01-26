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Rihanna Yeni Saç Modeliyle Akıllara Yalan Dünya Gülistan'ı Getirince Espriler Havada Uçuştu!

Rihanna Yeni Saç Modeliyle Akıllara Yalan Dünya Gülistan'ı Getirince Espriler Havada Uçuştu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.01.2024 - 18:56

Ünlü şarkıcı Rihanna'ya son yıllarda şarkıcı demeye pek de dilimiz varmıyor. Hamileliği ve dünyaya getirdiği iki oğluyla gündemimizden düşmeyen Rihanna, şu sıralar ise Paris Moda Haftası'nda boy gösteriyor. 

Fakat Rihanna'nın yaptığı son saç modeli, Yalan Dünya Gülistan'ın çakması olunca, dillere düşmekten kurtulamadı.

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Bir zamanların en ünlü şarkıcısı Rihanna, artık pek de şarkıcı olarak anılmıyor.

Bir zamanların en ünlü şarkıcısı Rihanna, artık pek de şarkıcı olarak anılmıyor.

Bütün dünya kendisinden bir albüm, en azından bir şarkı daha bekleyip dururken kendisi aile kurmanın, çocuk sahibi olmanın peşinde.

İkinci çocuğunu da kucağına alan Rihanna, ailesiyle mutlu mesut geçinip gidiyor. Müziğe ise belirsiz bir süreliğine ara verdi.

İkinci çocuğunu da kucağına alan Rihanna, ailesiyle mutlu mesut geçinip gidiyor. Müziğe ise belirsiz bir süreliğine ara verdi.

Tabii Rihanna bu sürede boş durmuyor, markasıyla da çalışmaya devam ediyor.

Uzun bir süredir ortalıkta göremediğimiz Rihanna, Paris Moda Haftası'nın başlamasıyla boy gösterdi.

Uzun bir süredir ortalıkta göremediğimiz Rihanna, Paris Moda Haftası'nın başlamasıyla boy gösterdi.

Rihanna'nın siyahlara büründüğü bu kombini, mücevherleri, saçları, hayranları tarafından oldukça beğenildi doğrusu. 

Bir kez daha moda ikonu olduğunu kanıtlamış oldu kendisi!

Fakat gelin görün ki Fransa'nın First Lady'si ile tanışmaya giderken yaptığı kombin dillere düştü.

Fakat gelin görün ki Fransa'nın First Lady'si ile tanışmaya giderken yaptığı kombin dillere düştü.

Bir önceki görünümünden oldukça zıt bir kombin yapan Rihanna, bu sefer pek de beğenilmedi. İki erkek annesi Rihanna, özellikle Türk takipçilerinin diline düştü! 😂

Öncelikle Rihanna'nın bu kombinine sosyal medyadan eleştiri yağdı.

Fakat Türklerin dikkatini çeken çok daha önemli bir konu vardı. Rihanna'nın saçları!

Fakat Türklerin dikkatini çeken çok daha önemli bir konu vardı. Rihanna'nın saçları!
twitter.com

Yalan Dünya Gülistan'a benzeyen saçları...

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O saçı hatırlamayanlar için ise;

O saçı hatırlamayanlar için ise;
twitter.com

Birkaç saniye bakınca Selahattin de benziyor aslında. 😂

Birkaç saniye bakınca Selahattin de benziyor aslında. 😂
twitter.com

Çocuğunun adını Rose koymasından anlamalıydık!

Çocuğunun adını Rose koymasından anlamalıydık!
twitter.com

Yoksa pinko mu demeliydik?

Yoksa pinko mu demeliydik?
twitter.com

Feyza mı Altun?

Feyza mı Altun?
twitter.com
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İki erkek çocuk annesi olunca, otomatik yükleniyor bu kombin!

İki erkek çocuk annesi olunca, otomatik yükleniyor bu kombin!
twitter.com

Antep gelin sarısı...

Antep gelin sarısı...
twitter.com

Modaya yön veren Gülistan! 🇹🇷

Modaya yön veren Gülistan! 🇹🇷
twitter.com

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