Rihanna Yeni Saç Modeliyle Akıllara Yalan Dünya Gülistan'ı Getirince Espriler Havada Uçuştu!

Ünlü şarkıcı Rihanna'ya son yıllarda şarkıcı demeye pek de dilimiz varmıyor. Hamileliği ve dünyaya getirdiği iki oğluyla gündemimizden düşmeyen Rihanna, şu sıralar ise Paris Moda Haftası'nda boy gösteriyor.

Fakat Rihanna'nın yaptığı son saç modeli, Yalan Dünya Gülistan'ın çakması olunca, dillere düşmekten kurtulamadı.