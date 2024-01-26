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Açıklamalarıyla Herkesi Şoke Eden Selen Görgüzel Bu Sefer de Erkek Menisinin Cilt Güzelliğine Etkisini Anlattı

Açıklamalarıyla Herkesi Şoke Eden Selen Görgüzel Bu Sefer de Erkek Menisinin Cilt Güzelliğine Etkisini Anlattı

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
26.01.2024 - 18:13

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Boşandığı eşi Hamdi Alkan'ı düzenli olarak aldattığını itiraf etmesiyle herkesi şoke eden Selen Görgüzel, yaptığı açıklamayla yine ağzımızı açıkta bıraktı! Erkek menisinin cilt güzelliğine olan etkisini anlatan Görgüzel, evli kadınlara tavsiye verdi!

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Magazin dünyasının adından sıkça bahsettiren Selen Görgüzel'in adını duymamış olmanız imkansız.

Magazin dünyasının adından sıkça bahsettiren Selen Görgüzel'in adını duymamış olmanız imkansız.

Oyuncu Hamdi Alkan'ın eski eşi olan şarkıcı Selen Görgüzel, yaptığı açıklamalarıyla sık sık ağzımızı açık bırakmayı başarıyor.

Oyuncu Hamdi Alkan'ın eski eşi olan şarkıcı Selen Görgüzel, yaptığı açıklamalarıyla sık sık ağzımızı açık bırakmayı başarıyor.

Şimdi ise kendisi katıldığı programda yine yaptı yapacağını!

Şimdi ise kendisi katıldığı programda yine yaptı yapacağını!

"Doktorlar tarafından onaylanan bir gerçek var ki o da erkek menisinin canlıyken, aynı anda, tazeyken yüze sürülürse ciltte 'lifting' etkisi gösteriyor."

"Doktorlar tarafından onaylanan bir gerçek var ki o da erkek menisinin canlıyken, aynı anda, tazeyken yüze sürülürse ciltte 'lifting' etkisi gösteriyor."

Evli 'bayanlara' seslenen Görgüzel "Bu konuda kendi kocalarını kullanabilirler" diye de bir öneride bulundu.

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Valla ne diyelim bilemedik, sözü size bırakıyoruz!

Valla ne diyelim bilemedik, sözü size bırakıyoruz!

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