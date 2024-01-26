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Hakan Ural Hakkında ‘Gözaltı Kararı’ İddiası

Hakan Ural Hakkında ‘Gözaltı Kararı’ İddiası

Hakan Ural
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
26.01.2024 - 16:54

Magazin sunucusu Hakan Ural hakkında gözaltı kararı verildiği iddia edildi.

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Kanal D’de Nur Tuğba Algül’le beraber “Neler Oluyor Hayatta” adlı programı yapan Hakan Ural, bugünkü yayında ekranlarda yer almadı. Hakan Ural’ın yokluğu merak konusu oldu.

Kanal D’de Nur Tuğba Algül’le beraber “Neler Oluyor Hayatta” adlı programı yapan Hakan Ural, bugünkü yayında ekranlarda yer almadı. Hakan Ural’ın yokluğu merak konusu oldu.

ODA TV’de yer alan habere göre, Sabah 5.00’te Hakan Ural’n Beykoz’daki evine giden emniyet güçleri ünlü isme hakkında gözaltı kararı olduğunu tebliğ etti.

ODA TV’de yer alan habere göre, Sabah 5.00’te Hakan Ural’n Beykoz’daki evine giden emniyet güçleri ünlü isme hakkında gözaltı kararı olduğunu tebliğ etti.

Hakan Ural’ın 2020 yılında bir televizyon programındaki yorumundan dolayı gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Hakan Ural’ın 2020 yılında bir televizyon programındaki yorumundan dolayı gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Hakan Ural’ın adliyeye getirilmesi istenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Hakan Ural’ın adliyeye getirilmesi istenildi.
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Z Vitamini

Babası bile sevmiyor bunu. Ülkedeki en tiksinç, itici, yalaka, yalancı, ukala, bilmiş, daha aklıma gelmeyen bütün kötü özellikleri tek bedende barındıran tek... Devamını Gör

Beyaz kedi

OH İYİ OLMUŞ Belliydi bir bok olduğu ztn sabah ki programda

kyle-reese

Sabah akşam yalıyordu oysa