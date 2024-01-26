Hakan Ural Hakkında ‘Gözaltı Kararı’ İddiası
Hakan Ural Hakkında ‘Gözaltı Kararı’ İddiası
Magazin sunucusu Hakan Ural hakkında gözaltı kararı verildiği iddia edildi.
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Kanal D’de Nur Tuğba Algül’le beraber “Neler Oluyor Hayatta” adlı programı yapan Hakan Ural, bugünkü yayında ekranlarda yer almadı. Hakan Ural’ın yokluğu merak konusu oldu.
ODA TV’de yer alan habere göre, Sabah 5.00’te Hakan Ural’n Beykoz’daki evine giden emniyet güçleri ünlü isme hakkında gözaltı kararı olduğunu tebliğ etti.
Hakan Ural’ın 2020 yılında bir televizyon programındaki yorumundan dolayı gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Hakan Ural’ın adliyeye getirilmesi istenildi.
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OH İYİ OLMUŞ Belliydi bir bok olduğu ztn sabah ki programda
Sabah akşam yalıyordu oysa