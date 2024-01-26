Filenin Sultanı Milli Gururumuz Zehra Güneş'in Doğal Güzelliğine Övgü Dolu Sözler Yağdı
Filenin Sultanı Milli Gururumuz Zehra Güneş'in Doğal Güzelliğine Övgü Dolu Sözler Yağdı
A Milli Voleybol takımımızın ve Vakıfbank'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, büyük bir hayran kitlesine sahip. Kariyeri ile dillerden düşmeyen Zehra Güneş, doğal güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Güneş, sosyal medya hesabından yakından çekilmiş fotoğrafını paylaşınca kısa sürede binlerce yorum aldı.
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A Milli Kadın Voleybol takımımızın gözde oyuncusu Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
Kariyerine 12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'nde başlayan Güneş, 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Başarısının yanı sıra güzelliğiyle de herkesi kendine hayran bırakan Güneş, büyük bir hayran kitlesine sahip.
24 yaşındaki milli gururumuz, filenin sultanı Zehra Güneş, aktif olarak kullandığı Instagram paylaşımlarıyla da oldukça göz önünde olan ve yakından takip edilen bir isim...
Zehra Güneş, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yakından çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Güzelliği ile dikkat çeken Zehra Güneş adeta güneş gibi parladı.
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1. Fotoğrafın altına kısa sürede binlerce övgü dolu yorum yağdı. Hadi hep birlikte bu yorumlara bakalım...👇
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3. "Seni tarif edemem. Dolunay mısın yoksa cennetten gelen deniz kızı mısın?"
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6. "Zehra sen gördüğüm en iyi voleybolcusun"
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9. "Bu kız nasıl bu kadar güzel olabilir?"
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