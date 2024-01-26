Filenin Sultanı Milli Gururumuz Zehra Güneş'in Doğal Güzelliğine Övgü Dolu Sözler Yağdı

A Milli Voleybol takımımızın ve Vakıfbank'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, büyük bir hayran kitlesine sahip. Kariyeri ile dillerden düşmeyen Zehra Güneş, doğal güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Güneş, sosyal medya hesabından yakından çekilmiş fotoğrafını paylaşınca kısa sürede binlerce yorum aldı.