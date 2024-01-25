Sibil Çetinkaya'dan Babasına Duygu Dolu Paylaşım: İkilinin "Baba-Kız" Aşkı Kalplerimizi Eritti
Sibil Çetinkaya'dan Babasına Duygu Dolu Paylaşım: İkilinin "Baba-Kız" Aşkı Kalplerimizi Eritti
Son zamanlarda Şükrü Özyıldız'la yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü fenomen Sibil Çetinkaya, paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor. Ünlü fenomen Çetinkaya, sosyal medya hesabından yeni bir yaş alan babasının doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Sibil Çetinkiaya, bu paylaşımla adeta 'baba-kız' aşkı nasıl olunuru gösterdi.
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Sosyal medyada sevilerek takip edilen ünlü fenomen Sibil Çetinkaya, yaptığı paylaşımlarla ve özel hayatıyla magazinde yer alan bir isim.
Sibil Çetinkaya ve yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız'ın aşk haberleri magazine damga vuran aşklardan biri oldu bildiğiniz gibi.
Son dönemde yaşadığı aşkla gündeme gelen sosyal medya fenomeni, sosyal medyayı aktif kullanmayı ihmal etmiyor.
Son olarak Sibil Çetinkaya, babasıyla olan pozlarını sosyal medya hesabından paylaşınca ortaya tatlı mı tatlı "baba-kız" aşkı çıktı...
Baba ve kızın karşılıklı dansları ise aralarındaki bağı gözler önüne seriyor diyebiliriz;
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Çetinkaya, babasıyla olan fotoğraf serisini duygusal bir not düşerek paylaştı...
"Sen bana öğretmen, baba, arkadaş ve sırdaş oldun. "
Tabii Sibil Çetinkaya, fotoğraf serisinde bizleri çocukluğuna götürmeyi de ihmal etmedi...
Sosyal medya fenomeni, bu paylaşımıyla kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı...
1. Gelen yorumlardan bazılarına gelin birlikte bakalım...👇
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