Sibil Çetinkaya'dan Babasına Duygu Dolu Paylaşım: İkilinin "Baba-Kız" Aşkı Kalplerimizi Eritti

Son zamanlarda Şükrü Özyıldız'la yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü fenomen Sibil Çetinkaya, paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor. Ünlü fenomen Çetinkaya, sosyal medya hesabından yeni bir yaş alan babasının doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Sibil Çetinkiaya, bu paylaşımla adeta 'baba-kız' aşkı nasıl olunuru gösterdi.