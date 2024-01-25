Ayla Filminin Minik Yıldızı Kim Seol'un Son Halini Görünce Tanımakta Güçlük Çekebilirsiniz
Ayla Filminin Minik Yıldızı Kim Seol'un Son Halini Görünce Tanımakta Güçlük Çekebilirsiniz
2017 yılında vizyona giren Ayla filminin Güney Koreli minik yıldızı Kim Seol'un son hali gündem oldu. Şimdilerde 13 yaşında genç bir kız olan Kim Seol'un son halini görünce kendinizi birazcık yaşlı hissedebilirsiniz. Hadi gelin, hep birlikte Koreli Ayla'nın son haline bakalım...
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Hikayesi gerçek bir olaya dayanan ve izlenme rekorları kıran Ayla filmi, büyük bir ses getirmişti.
Film beraberinde 8 ödülü birden getirmişti. Başarılı yapımda; İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi oyuncuların yer almıştı.
Filmin konusundan kısaca bahsetmemiz gerekirse;
Özellikle İsmail Hacıoğlu ve Kim Seol'un sahneleri tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu...
Şimdilerde 13 yaşında olan Kim Seol'un son hali ise sosyal medyada gündem oldu. Eski halinden eser kalmayan minik yıldız kocaman bir genç kız oldu...
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İşte Ayla karakterine hayat veren Kim Seol'un son hali...👇
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