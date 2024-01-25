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Ayla Filminin Minik Yıldızı Kim Seol'un Son Halini Görünce Tanımakta Güçlük Çekebilirsiniz

Ayla Filminin Minik Yıldızı Kim Seol'un Son Halini Görünce Tanımakta Güçlük Çekebilirsiniz

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 22:43

2017 yılında vizyona giren Ayla filminin Güney Koreli minik yıldızı Kim Seol'un son hali gündem oldu. Şimdilerde 13 yaşında genç bir kız olan Kim Seol'un son halini görünce kendinizi birazcık yaşlı hissedebilirsiniz. Hadi gelin, hep birlikte Koreli Ayla'nın son haline bakalım...

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Hikayesi gerçek bir olaya dayanan ve izlenme rekorları kıran Ayla filmi, büyük bir ses getirmişti.

Hikayesi gerçek bir olaya dayanan ve izlenme rekorları kıran Ayla filmi, büyük bir ses getirmişti.

Film beraberinde 8 ödülü birden getirmişti. Başarılı yapımda; İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi oyuncuların yer almıştı.

Film beraberinde 8 ödülü birden getirmişti. Başarılı yapımda; İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi oyuncuların yer almıştı.

Filmin konusundan kısaca bahsetmemiz gerekirse;

Filmin konusundan kısaca bahsetmemiz gerekirse;

1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdığında Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye yardım amaçlı bir tugay gönderir. Tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın savaş meydanında annesi ve babası ölmüş bir kızı bulmasını ve ikilinin hikayesini konu ediniyor.

Özellikle İsmail Hacıoğlu ve Kim Seol'un sahneleri tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu...

Şimdilerde 13 yaşında olan Kim Seol'un son hali ise sosyal medyada gündem oldu. Eski halinden eser kalmayan minik yıldız kocaman bir genç kız oldu...

Şimdilerde 13 yaşında olan Kim Seol'un son hali ise sosyal medyada gündem oldu. Eski halinden eser kalmayan minik yıldız kocaman bir genç kız oldu...
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İşte Ayla karakterine hayat veren Kim Seol'un son hali...👇

İşte Ayla karakterine hayat veren Kim Seol'un son hali...👇

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