Ayla Filminin Minik Yıldızı Kim Seol'un Son Halini Görünce Tanımakta Güçlük Çekebilirsiniz

2017 yılında vizyona giren Ayla filminin Güney Koreli minik yıldızı Kim Seol'un son hali gündem oldu. Şimdilerde 13 yaşında genç bir kız olan Kim Seol'un son halini görünce kendinizi birazcık yaşlı hissedebilirsiniz. Hadi gelin, hep birlikte Koreli Ayla'nın son haline bakalım...