Esra Dermancıoğlu, Dayan Kolev’in Ip Atladığı Anlarda Kaslı Vücuduna Dayanamayınca Olanlar Oldu

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, kendine has tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren bir isim. Son olarak Dermancıoğlu, sosyal medyada Dayan Kolev'in ip atladığı anlara dayanamayıp bir video paylaştı. Bu video, kısa sürede takipçileri tarafından büyük bir ilgi gördü.