Esra Dermancıoğlu, Dayan Kolev’in Ip Atladığı Anlarda Kaslı Vücuduna Dayanamayınca Olanlar Oldu
Esra Dermancıoğlu, Dayan Kolev’in Ip Atladığı Anlarda Kaslı Vücuduna Dayanamayınca Olanlar Oldu
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, kendine has tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren bir isim. Son olarak Dermancıoğlu, sosyal medyada Dayan Kolev'in ip atladığı anlara dayanamayıp bir video paylaştı. Bu video, kısa sürede takipçileri tarafından büyük bir ilgi gördü.
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Hafızalarımıza Fatmagül'ün Mukaddes yengesi olarak kazınan Esra Dermancıoğlu'nu tanıyorsunuzdur.
Kendisi sadece oyunculuğuyla değil tabii, kendisine has paylaşımları ve açıklamalarıyla tanınan ve sevilen bir isim.
Paylaşım yapmayı seven oyuncu, eğlenceli ve doğal hallerini takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmiyor.
Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncunun İtalya sokaklarında dans ettiği anlar epey konuşulmuştu.
Dermancıoğlu, yine takipçilerini eğlendiren ve güldüren bir video paylaştı.
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Esra Dermancıoğlu ilk olarak ip atlama videolarıyla adından söz ettiren Dayan Kolev'in videosunu paylaştı.
"Kaydırmalı :)" notunu düştüğü paylaşımında ardından kendisinin mısır yiyerek "yapma sinirimi bozuyorsun" dediği anları paylaştı.
Hadi gelin, ilk olarak Dayan Kolev'in ip atladığı anlara bakalım;
Şimdi de Dermancıoğlu'nun mısır yiyerek "YAPMA" dediği anlara;
1. Peki sosyal medya kullanıcılarından ne gibi yorumlar gelmiş onlara bakalım...👇
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