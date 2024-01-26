Tuğba Ekinci Yine Duramadı: Buket Aydın ve Şahan Gökbakar'ın Tartışmasına İlginç Bir Yorum Yaptı

Buket Aydın'ın erkeklerin bu hayattaki amacı ve göreviyle ilgili yaptığı açıklamaları Şahan Gökbakar tarafından dalga konusu olmuştu. Buket Aydın ise Gökbakar'ın kendisiyle dalga geçtiğini fark edince ağza alınmayacak laflar ederek olayı çirkin bir boyuta taşımıştı. Magazin olaylarını kendince yorumlayan Tuğba Ekinci ise bu sefer Buket Aydın ve Şahan Gökbakar olayına el attı.