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Tuğba Ekinci Yine Duramadı: Buket Aydın ve Şahan Gökbakar'ın Tartışmasına İlginç Bir Yorum Yaptı

Tuğba Ekinci Yine Duramadı: Buket Aydın ve Şahan Gökbakar'ın Tartışmasına İlginç Bir Yorum Yaptı

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 13:57

Buket Aydın'ın erkeklerin bu hayattaki amacı ve göreviyle ilgili yaptığı açıklamaları Şahan Gökbakar tarafından dalga konusu olmuştu. Buket Aydın ise Gökbakar'ın kendisiyle dalga geçtiğini fark edince ağza alınmayacak laflar ederek olayı çirkin bir boyuta taşımıştı. Magazin olaylarını kendince yorumlayan Tuğba Ekinci ise bu sefer Buket Aydın ve Şahan Gökbakar olayına el attı.

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Eski haber spikeri, ilişki açıklamalarında bulunan ve şimdilerde güzellik merkezi sahibi Buket Aydın, geçtiğimiz günlerde erkeklerle ilgili söylediği sözlerle gündeme bomba gibi düşmüştü.

Eski haber spikeri, ilişki açıklamalarında bulunan ve şimdilerde güzellik merkezi sahibi Buket Aydın, geçtiğimiz günlerde erkeklerle ilgili söylediği sözlerle gündeme bomba gibi düşmüştü.

İlişkisi olduğu hiçbir erkeğe, özel günler dışında asla hediye almadığını belirten Aydın, yakın bir arkadaşı olsa dahi birlikte yemeğe çıktığı bir erkeğin hesabı mutlaka ödemesi gerektiğini savunarak bunu erkeklerin bir görev olarak yapması gerektiğini belirtmişti.

İşte Buket Aydın'ın enterasan açıklaması;

Gündemdeki olayları yakından takip eden ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise kadın kılığına girerek Buket Aydın'ın söylediği sözleri ti'ye almıştı.

Gündemdeki olayları yakından takip eden ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise kadın kılığına girerek Buket Aydın'ın söylediği sözleri ti'ye almıştı.

İşte o anlar;

Buket Aydın ise Gökbakar'ın kendisiyle dalga geçtiğini görünce ağza alınmayacak laflar ederek olayı çirkin bir boyuta taşımıştı.

Buket Aydın ise Gökbakar'ın kendisiyle dalga geçtiğini görünce ağza alınmayacak laflar ederek olayı çirkin bir boyuta taşımıştı.

Kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'ın videosunu hazmedemeyen Buket Aydın dozu biraz fazla kaçırarak, Şahan Gökbakar için 'Eski komedyen bozması! Son dönemde muhalafete yalakalık yapmaktan başka bir işi olmayan enine boyuna geniş kişiyi anlamışsınızdır! Allah akıl fikir versin, kadın düşmanı rezil!' çıkışında bulunmuştu...

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Ancak Buket Aydın hızını alamamış ve konuyla hiç alakası olmamasına rağmen Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı'yı da bu olaya dahil etmişti.

Ancak Buket Aydın hızını alamamış ve konuyla hiç alakası olmamasına rağmen Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı'yı da bu olaya dahil etmişti.

Selin Ortaçlı'nın kabarık bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Aydın'ın ''Zamanında birisine, ismi lazım değil bir beyefendiye, lüks bir marka jip aldırdığının haberi bile hala gazetelerde duruyor. Bu akşam eşini al karşına sor bakalım; 'karşılığında ne verdin Selinciğim?'' diyerek olayı çok farklı bir noktaya getirmişti.

Tabii Şahan Gökbakar'da bu duruma sessiz kalmayarak kendince verdiği cevapla dikkat çekmişti;

Ünlü komedyen ardından eşi Selin Ortaçlı'dan 'hiç alakası olmamasına rağmen bu yalan dolan, leş, paçoz, çirkin, seviyesiz, değersiz, ucuz ve varoş muhabbetin içinde adının geçmesine sebep olduğu' için özür dilemişti.

Ünlü komedyen ardından eşi Selin Ortaçlı'dan 'hiç alakası olmamasına rağmen bu yalan dolan, leş, paçoz, çirkin, seviyesiz, değersiz, ucuz ve varoş muhabbetin içinde adının geçmesine sebep olduğu' için özür dilemişti.

Magazin olayları hakkındaki düşünceleriyle ön plana çıkan Tuğba Ekinci ise yine duramadı ve bu bel altı muhabbete dahil olmadan edemedi.

Magazin olayları hakkındaki düşünceleriyle ön plana çıkan Tuğba Ekinci ise yine duramadı ve bu bel altı muhabbete dahil olmadan edemedi.

Tuğba Ekinci'nin konuyla ilgili yaptığı ilginç yorumu magazin sayfası "Yorum İfşa" paylaştı. Tuğba Ekinci olaya farklı bir bakış açısıyla yaklaşarak "Buket çok hoş bir kadın tabii ki açlarla görüşecek değil. Şahan Gökbakar'ın kariyeri olmasaydı eşi hanımlık yapar mıydı. Şaka kaka oldu" demesi "Ne alaka şimdi?" dedirtti.👇

Tuğba Ekinci'nin konuyla ilgili yaptığı ilginç yorumu magazin sayfası "Yorum İfşa" paylaştı. Tuğba Ekinci olaya farklı bir bakış açısıyla yaklaşarak "Buket çok hoş bir kadın tabii ki açlarla görüşecek değil. Şahan Gökbakar'ın kariyeri olmasaydı eşi hanımlık yapar mıydı. Şaka kaka oldu" demesi "Ne alaka şimdi?" dedirtti.👇

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