Çiğdem Batur Yakışıklı Oyuncu Berk Atan ile Hakkında Çıkan Aşk İddialarına Son Noktayı Koydu

Selin Yazıcıoğlu ile bir küs bir barışık devam eden ilişkisini noktayalan Berk Atan'ın adı, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Çiğdem Batur ile anılmaya başladı. Kısa sürede ikili hakkında aşk haberleri de yapılmaya başlayınca Çiğdem Batur 'Durun bakalım' dedi.