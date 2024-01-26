Çiğdem Batur Yakışıklı Oyuncu Berk Atan ile Hakkında Çıkan Aşk İddialarına Son Noktayı Koydu
Çiğdem Batur Yakışıklı Oyuncu Berk Atan ile Hakkında Çıkan Aşk İddialarına Son Noktayı Koydu
Selin Yazıcıoğlu ile bir küs bir barışık devam eden ilişkisini noktayalan Berk Atan'ın adı, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Çiğdem Batur ile anılmaya başladı. Kısa sürede ikili hakkında aşk haberleri de yapılmaya başlayınca Çiğdem Batur 'Durun bakalım' dedi.
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Bir döneme damga vuran Güneşin Kızları dizisi ile hayatımıza giren ve son dönemde "Gönül Dağı" dizisiyle ekranlara gelen başarılı oyuncu Berk Atan'ı bilmeyeniniz yoktur diye tahmin ediyoruz.
Yakışıklı oyuncu Berk Atan, influencer Selin Yazıcıoğlu ile uzun süredir birlikteydi; belki biliyorsunuzdur...
Sürekli ayrılıp barışan ve ilişkilerine her defasında bir şans tanıyan ikili, geçtiğimiz yıl ilişkilerini tamamen noktalama kararı almıştı.
Selin Yazıcıoğlu ile ayrıldıktan sonra Berk Atan'ın adı bazı isimlerle anılmaya başladı.
Bu isimlerden biri Çağla Boz idi. Berk Atan, birlikte tatile çıktığı sevgilisi Çağla Boz ile olan fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı.👇
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Daha sonra yakışıklı oyuncunun adı, "Gönül Dağı" dizisindeki rol arkadaşı Sude Zülal Güler ile anılmaya başlamıştı.
Geçtiğimiz günlerde ise Berk Atan'ın gönlünü meslektaşı Çiğdem Batur'a kaptırdığına dair haberler çıkmaya başladı. Berk Atan ile hakkında çıkan bu aşk haberlerine Çiğdem Batur'dan cevap gecikmedi.
Çiğdem Batur "15 yıllık arkadaşımla yazmadan önce keşke azıcık araştırsaydınız." diyerek Berk Atan ile hakkında çıkan aşk haberlerini kesin bir dille yalanladı...👇
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