Sayamadığımız Kadar Çok Kez Bıçak Altına Yatan Ajda Pekkan'ın Estetik ve Photoshoplu Son Hali Dillere Düştü
Sayamadığımız Kadar Çok Kez Bıçak Altına Yatan Ajda Pekkan'ın Estetik ve Photoshoplu Son Hali Dillere Düştü
Yıllar içerisinde yaptırdığı estetiklerle gençlik halini gölgede bırakan Ajda Pekkan yüzünde yeni bir değişiklik fark edildi. Yanaklarına ve çenesine bir dokunuş daha yaptıran Süperstar'ın son haline de yorum yağdı!
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70'li yıllarda hayatımıza girip, bugün bile gönlümüzdeki tahtın yegane sahiplerinden olan Ajda Pekkan magazin dünyasının en kıymetli isimleriden.
Pek çoğumuzun şarkılarıyla büyüdüğü Süperstar müzik dünyasına sunduğu her parçayla hepimizi duygudan duyguya sürüklemeyi de başarıyor.
Kariyeriyle sürekli gündemimizde olan Ajda Pekkan yıllara meydan okuyan güzelliği, düşman çatlatan fiziği ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle ön planda.
Geçtiğimiz haftalarda ortalığı kasıp kavuran yapımlardan Kızılcık Şerbeti dizisine konuk olan ünlü sanatçı yine tüm ilgiyi üzerine toplamıştı.
Süperstar'ımız geçirdiği estetik operasyonlarıyla da manşetlerimizde tabii. Genç kalmak için sayısını unuttuğumuz kadar fazla kez bıçak altına yatan Pekkan'dan yeni görseller geldi.
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Çenesini biraz daha sivrileştirdiği fark edilen Ajda Pekkan'ın yanaklarını da gerdirmesi gözümüzden kaçmadı elbette. Estetiğin yanı sıra photoshop'un ayarını da biraz kaçırmış gibi geldi bize.
Hadi gelin, Ajda Pekkan'ın paylaşılan son karesine gelen yorumları beraber görelim'!
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