Dudak Dolgusu Yaptırdıktan Sonra Alerjik Reaksiyon Gösterip Hayatı Cehenneme Dönen Kadın
Dudak Dolgusu Yaptırdıktan Sonra Alerjik Reaksiyon Gösterip Hayatı Cehenneme Dönen Kadın
Kaynak: https://nypost.com/2024/02/23/lifesty...
Barbara isimli 27 yaşındaki bir kadın, geçtiğimiz günlerde dudak dolgusu yaptırmak istedi. Fakat alerjik reaksiyon geçirince hayatı tam anlamıyla cehenneme döndü.
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Sizleri 27 yaşındaki Barbara isimli bu kadınla tanıştıralım: Kendisi, dudak dolgusu yaptırdıktan sonra adeta dünyadaki cehennemi yaşadı desek abartmayız.
Dudak dolgusuna alerjisi olduğu için operasyon sonra "boğulacak" gibi hissettiğini söyleyen Barbara, 'Dudak dolgusunun böyle bir probleme sebep olacağını hiç düşünmemiştim.' diyor.
"Doktorlar damarıma kortikosteroid ve diğer ilaçları enjekte ettiler. Çok ağladım. Boğazımda bir tıkanıklık ve boynumda çok fazla ağrı hissettim.
"İlk üç gün çok fazla ağrıdı. Operasyonu yapan doktor, ilk başlarda bölgenin ağrıyacağını söylediği için çok umursamadım."
"Enzimi uyguladıktan ve hyaluronik asidi çıkardıktan sonra beni eve gönderdiler. Sadece arabadayken klinikten anti-alerji ilacı almamı tavsiye eden bir mesaj aldım ama bana dozu bile söylemediler. Ama zaten alerjik reaksiyon yaşadığım için artık çok geçti.”
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Barbara, prosedürü gerçekleştiren doktora dava açmayı düşünüyor.
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