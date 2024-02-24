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Uygulamada Tanıştığı Adamı Görmek İçin 3 Bin Kilometre Yol Kateden Kadın "Bu Nasıl Aşk?" Dedirtti!

Uygulamada Tanıştığı Adamı Görmek İçin 3 Bin Kilometre Yol Kateden Kadın "Bu Nasıl Aşk?" Dedirtti!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 23:32

Nicole Christine isimli bir kadın, tanışma uygulamasından tanıştığı bir adamı görmek için 3200 kilometre yol katetti! 4 günlük konaklama ayarlayan çift, ilerleyen süreçlerde de görüşeceğini dile getirdi!

Buyurun detaylara.👇

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
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Hepimiz ilişkimiz için fedakarlıklar yaparız. Aslında 'ilişki' dediğimiz kavram tam anlamıyla buna dayanıyor.

Hepimiz ilişkimiz için fedakarlıklar yaparız. Aslında 'ilişki' dediğimiz kavram tam anlamıyla buna dayanıyor.

Fakat şu ana kadarki tüm fedakarlıkları unutun: Çünkü sizi Nicole isimli bu kadınla tanıştıracağız. Kendisi tanışma uygulamasından tanıştığı bir adamı görmek için 3200 kilometre yol katetti!

Fakat şu ana kadarki tüm fedakarlıkları unutun: Çünkü sizi Nicole isimli bu kadınla tanıştıracağız. Kendisi tanışma uygulamasından tanıştığı bir adamı görmek için 3200 kilometre yol katetti!

Evet yanlış duymadınız! Kuzey Karolina'dan Utah'a uçan kadın, ilk buluşma için uygulamadan tanıştığı adamın yanına gitti.

Evet yanlış duymadınız! Kuzey Karolina'dan Utah'a uçan kadın, ilk buluşma için uygulamadan tanıştığı adamın yanına gitti.

Buluşmanın çok iyi geçtiğini ve görüşmeye devam edeceklerini de söylemeden geçmedi kendisi.

"Harika vakit geçirdik. Çok şeffaf ve keyifli geçen bir buluşmaydı."

"Harika vakit geçirdik. Çok şeffaf ve keyifli geçen bir buluşmaydı."

Nicole, aslında 9 yıldır tanıdığı ama daha önce hiç konuşma fırsatı bulamadığı o adamla eşleşince de dağları delen Ferhat misali kıtaları aşmış, ilişkisi için her şeyi yapmış.

Nicole, aslında 9 yıldır tanıdığı ama daha önce hiç konuşma fırsatı bulamadığı o adamla eşleşince de dağları delen Ferhat misali kıtaları aşmış, ilişkisi için her şeyi yapmış.
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"Benden hoşlandığını düşünüyorum. Benimle ilgilendiğini söyledi..."

"Benden hoşlandığını düşünüyorum. Benimle ilgilendiğini söyledi..."

Çift, 31 Ocak 2024'ten itibaren Park City, Utah'ta dört gecelik bir konaklama ayarladı.

"Harika olanaklara sahip bir yer seçtik, spa küveti, kayak ve alışverişin tadını çıkardık."

"Harika olanaklara sahip bir yer seçtik, spa küveti, kayak ve alışverişin tadını çıkardık."

'Harika akşam yemeği buluşmalarımız vardı, o sırada uzaktan da çalışıyordum, böylece ben çalışırken o kayak yapıyordu.'

"Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık bile. İlerleyen zamanlarda ne zaman müsait olursak o zaman buluşmaya devam edeceğiz."

"Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık bile. İlerleyen zamanlarda ne zaman müsait olursak o zaman buluşmaya devam edeceğiz."

Diyor çift. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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