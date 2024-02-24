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Gençken Yaptırdığı Dövmelerden Son Derece Pişman Olduğunu Söyleyen Kadından İlginç Açıklamalar

Gençken Yaptırdığı Dövmelerden Son Derece Pişman Olduğunu Söyleyen Kadından İlginç Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 19:44

Geçtiğimiz günlerde Samantha isimli bir TikTok kullanıcısı, gençken yaptırdığı dövmelerden son derece pişman olduğunu dile getirdi. Gençken kötü bir dönem geçirdiğini ve 'terapi' olarak dövme yaptırmaya karar veren kadın, şu anda o dövmelerin kendisini yansıttığını düşünmüyor!

Buyurun detaylara.👇

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/261...
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Sizleri Samantha isimli bu kadınla tanıştıralım: Kendisi, son zamanlarda mustarip olduğu bir konuya değinerek herkese bir mesaj vermek istiyor.

Sizleri Samantha isimli bu kadınla tanıştıralım: Kendisi, son zamanlarda mustarip olduğu bir konuya değinerek herkese bir mesaj vermek istiyor.

Gençken yaptırdığı dövmelerden şu anda pişmanlık duyduğunu dile getiren Samantha, "Keşke yaptırmasaydım." diyor.

Gençken yaptırdığı dövmelerden şu anda pişmanlık duyduğunu dile getiren Samantha, "Keşke yaptırmasaydım." diyor.

"9 tane dövmem var. Birçoğu kolumda ve elimde. Yani en görülen yerlerde..."

"9 tane dövmem var. Birçoğu kolumda ve elimde. Yani en görülen yerlerde..."

"Son zamanlarda dövmelerden pişmanlık duyanların sayısı artıyor. Bu nedenle de bu konunun detaylıca konuşulması gerektiği taraftarıyım."

"Son zamanlarda dövmelerden pişmanlık duyanların sayısı artıyor. Bu nedenle de bu konunun detaylıca konuşulması gerektiği taraftarıyım."

Kalıcı olduğunu bildiği halde gençliğin verdiği rehavetle dövmelerini yaptırdığını dile getiriyor.

Kalıcı olduğunu bildiği halde gençliğin verdiği rehavetle dövmelerini yaptırdığını dile getiriyor.
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"O dönem birçok şey yaşıyordum. Sevgilimden ayrılmıştım. Çevremde de yolunda gitmeyen birçok şey vardı..."

"O dönem birçok şey yaşıyordum. Sevgilimden ayrılmıştım. Çevremde de yolunda gitmeyen birçok şey vardı..."

Bu nedenle de bir şeyler 'hissetmek' için dövme yaptırmaya karar veren kadın, buunun o zamanlar bir terapi olduğunu düşünmüş.

"Eğer kötü bir dönemden geçiyorsanız dövme yaptırmaya kalkmayın. Çünkü o zamanlar yaptırdığım dövmeler, şu anki beni yansıtmıyor."

"Eğer kötü bir dönemden geçiyorsanız dövme yaptırmaya kalkmayın. Çünkü o zamanlar yaptırdığım dövmeler, şu anki beni yansıtmıyor."

Siz neler düşünüyorsunuz bu durum hakkında? Haydi yorumlara!

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Lady

dövme sigara ve alkol gibi şeyler iyi değildir.