Modern Family Dizisinin Mitchell'i Jesse Tyler Ferguson, Toplu Fotoğraf Paylaşınca Duygu Seline Sebep Oldu!
Modern Family Dizisinin Mitchell'i Jesse Tyler Ferguson, Toplu Fotoğraf Paylaşınca Duygu Seline Sebep Oldu!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C3wRlK5Ly...
Dünya çapında binlerce izleyiciye sahip Modern Family dizisi, son zamanlarda sıkça konululan yapımlardan bir tanesi. Dizinin Mitchell karakterine hayat veren Jesse Tyler Ferguson ise toplu fotoğraf paylaşınca hayranlar arasında duygu seline sebep oldu!
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Hepimizi Modern Family dizisini bir yerlerden duymuşuzdur. Sitcom denilince akıllara ilk Modern Family gelir.
Birbirinden yetenekli oyuncularda birbirinden farklı konuların işlendiği dizinin binlerce izleyicisi bulunuyor.
Bu sıcak 'aile' fotoğrafına da birbirinden farklı yorumlar geldi!
"Favori ailem."
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"Modern Family'yi özlüyorum."
"Tekrardan yenisi çekilsin..."
"Sizi seviyorum!"
"Sizi özledim. Lütfen aynı ekiple diziyi devam ettirin!"
"En sevdiklerim!"
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"Evet. Lütfen diziyi geri getirin."
❤️
"Bu beni ağlattı. Sizi çok özlüyorum."
"Haftamı nasıl güzelleştirdiğinizi bilemezsiniz. Teşekkür ederim."
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