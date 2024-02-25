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Modern Family Dizisinin Mitchell'i Jesse Tyler Ferguson, Toplu Fotoğraf Paylaşınca Duygu Seline Sebep Oldu!

Modern Family Dizisinin Mitchell'i Jesse Tyler Ferguson, Toplu Fotoğraf Paylaşınca Duygu Seline Sebep Oldu!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 22:39

Dünya çapında binlerce izleyiciye sahip Modern Family dizisi, son zamanlarda sıkça konululan yapımlardan bir tanesi. Dizinin Mitchell karakterine hayat veren Jesse Tyler Ferguson ise toplu fotoğraf paylaşınca hayranlar arasında duygu seline sebep oldu!

Detaylar.👇

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C3wRlK5Ly...
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Hepimizi Modern Family dizisini bir yerlerden duymuşuzdur. Sitcom denilince akıllara ilk Modern Family gelir.

Hepimizi Modern Family dizisini bir yerlerden duymuşuzdur. Sitcom denilince akıllara ilk Modern Family gelir.

Birbirinden yetenekli oyuncularda birbirinden farklı konuların işlendiği dizinin binlerce izleyicisi bulunuyor.

Birbirinden yetenekli oyuncularda birbirinden farklı konuların işlendiği dizinin binlerce izleyicisi bulunuyor.

Dizinin 'Mitchell' karakterine hayat veren Jesse Tyler Ferguson ise, ekibin bir arada olduğu fotoğrafı paylaşarak "Tekrardan, tekrardan, tekrardan geri döndük." notunu düştü.

Bu sıcak 'aile' fotoğrafına da birbirinden farklı yorumlar geldi!

Bu sıcak 'aile' fotoğrafına da birbirinden farklı yorumlar geldi!

'Her gün bölümleri tekrar izliyorum. Klasik...'

"Favori ailem."

"Favori ailem."
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"Modern Family'yi özlüyorum."

"Modern Family'yi özlüyorum."

"Tekrardan yenisi çekilsin..."

"Tekrardan yenisi çekilsin..."

"Sizi seviyorum!"

"Sizi seviyorum!"

"Sizi özledim. Lütfen aynı ekiple diziyi devam ettirin!"

"Sizi özledim. Lütfen aynı ekiple diziyi devam ettirin!"

"En sevdiklerim!"

"En sevdiklerim!"
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"Evet. Lütfen diziyi geri getirin."

"Evet. Lütfen diziyi geri getirin."

❤️

❤️

"Bu beni ağlattı. Sizi çok özlüyorum."

"Bu beni ağlattı. Sizi çok özlüyorum."

"Haftamı nasıl güzelleştirdiğinizi bilemezsiniz. Teşekkür ederim."

"Haftamı nasıl güzelleştirdiğinizi bilemezsiniz. Teşekkür ederim."

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