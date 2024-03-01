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Dört Çocuğuyla Birlikte Pansiyon Odasında Yaşayan Kadının Hikayesini Duymalısınız!

Dört Çocuğuyla Birlikte Pansiyon Odasında Yaşayan Kadının Hikayesini Duymalısınız!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 15:45

Geçtiğimiz günlerde Georgia isimli bir kadın, okula uzak olması sebebiyle eski apartman dairesinden taşınıp bir pansiyona yerleştiğini ve bu pansiyonda dört çocuğuyla birlikte yaşadığını anlattı. 

Buyurun detaylara.👇

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/261...
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Sizleri Georgia isimli bu kadınla tanıştıralım: Kendisi, dört çocuğuyla birlikte pansiyonda yaşayan bir anne.

Sizleri Georgia isimli bu kadınla tanıştıralım: Kendisi, dört çocuğuyla birlikte pansiyonda yaşayan bir anne.

Evsiz kaldıktan sonra böyle bir çözüm bulan kadın, "Bazen kötü günler olabilir." diyor.

Evsiz kaldıktan sonra böyle bir çözüm bulan kadın, "Bazen kötü günler olabilir." diyor.

"Burası her ne kadar bir 'ev' gibi gözükmese de burası benim evim. Mutfakla birlikte içinde 4 yatak var..."

"Burası her ne kadar bir 'ev' gibi gözükmese de burası benim evim. Mutfakla birlikte içinde 4 yatak var..."

Ayrıca bu pansiyon odasını da bir aileyle paylaşıyormuş! Yani totalde 8 kişi aynı odada kalıyorlar!

"Oda küçük olduğu için sürekli dağılıyor..."

"Oda küçük olduğu için sürekli dağılıyor..."

Bu nedenle anneye, 2 tane depolama alanı daha verildi. Georgia buraya oyuncak ve diğer fazla eşyaları koyacakmış.

"Çocuklarımın yanında plastik kutular var ama çok kötü görünüyor. Tüm odanın pisliği açığa çıkıyor."

"Çocuklarımın yanında plastik kutular var ama çok kötü görünüyor. Tüm odanın pisliği açığa çıkıyor."

İlk başlarda bir apartman dairesinde yaşayan kadın, okula uzak olması sebebiyle 'maalesef' pansiyona yaşındığını söylüyor.

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Odada yer açmak için üçlü ranza inşa etmek istediğini söyleyen Georgia, pansiyon sahibinin 'kısa bir süreliğine' buna izin verdiğinin altını çiziyor.

Odada yer açmak için üçlü ranza inşa etmek istediğini söyleyen Georgia, pansiyon sahibinin 'kısa bir süreliğine' buna izin verdiğinin altını çiziyor.

Bunun yanı sıra odada yer açmak için kitaplık ve raf gibi şeyleri de kendi elleriyle yapan Georgia, kendisini destekleyen herkese 'minnettar' olduğunu da söylemeden edemiyor.

Sosyal medya kullanıcıları ise zorluklara karşı göğüs geren anneyi tebrik etmeyi ihmal etmedi.

Sosyal medya kullanıcıları ise zorluklara karşı göğüs geren anneyi tebrik etmeyi ihmal etmedi.

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