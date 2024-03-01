Dört Çocuğuyla Birlikte Pansiyon Odasında Yaşayan Kadının Hikayesini Duymalısınız!
Dört Çocuğuyla Birlikte Pansiyon Odasında Yaşayan Kadının Hikayesini Duymalısınız!
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/261...
Geçtiğimiz günlerde Georgia isimli bir kadın, okula uzak olması sebebiyle eski apartman dairesinden taşınıp bir pansiyona yerleştiğini ve bu pansiyonda dört çocuğuyla birlikte yaşadığını anlattı.
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Sizleri Georgia isimli bu kadınla tanıştıralım: Kendisi, dört çocuğuyla birlikte pansiyonda yaşayan bir anne.
Evsiz kaldıktan sonra böyle bir çözüm bulan kadın, "Bazen kötü günler olabilir." diyor.
"Burası her ne kadar bir 'ev' gibi gözükmese de burası benim evim. Mutfakla birlikte içinde 4 yatak var..."
"Oda küçük olduğu için sürekli dağılıyor..."
"Çocuklarımın yanında plastik kutular var ama çok kötü görünüyor. Tüm odanın pisliği açığa çıkıyor."
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Odada yer açmak için üçlü ranza inşa etmek istediğini söyleyen Georgia, pansiyon sahibinin 'kısa bir süreliğine' buna izin verdiğinin altını çiziyor.
Sosyal medya kullanıcıları ise zorluklara karşı göğüs geren anneyi tebrik etmeyi ihmal etmedi.
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