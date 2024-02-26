Kanser Teşhisi Konduktan Sonra Kocası Tarafından Terk Edilen Kadının Hikayesi Kanınızı Donduracak
Kanser Teşhisi Konduktan Sonra Kocası Tarafından Terk Edilen Kadının Hikayesi Kanınızı Donduracak
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki bir kadın, kendisine 2 yıl önce kanser teşhisi konduğunu dile getirdi. Bu süreçte kocasında bazı değişimler gözlemleyen kadın, kısa bir süre sonra terk edildiğini anlattı.
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Sizler de takdir edersiniz ki aşk dediğimiz şey müşterek. Sonuçta aynı hayatı paylaşırken 'İyi günde kötü günde' sözünü boşuna vermiyoruz.
Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, öyle bir olay anlattı ki hepimizin kanı dondu desek yanılmayız.
25 yaşındaki kadın, kendisine 2 yıl önce kanser teşhisi konduğunu söylüyor. Bu süreçte kocası her ne kadar destekçi olsa da bir süre sonra işlerin rengi tam anlamıyla değişmiş.
"Vücudum acı çekiyordu." diyor 25 yaşındaki kadın. Bir süre sonra kocası kendisine sarılmamaya, hatta ve hatta aynı yatakta yatmamaya başlamış.
"Bir süre sonra benimle doktor randevularına bile gelmemeye başladı. Gelse bile gönülsüz olduğu o kadar belliydi ki..."
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"Sonrasında bu konuyu ona açtım. Ben ne kadar ağzından laf almaya çalışırsam çalışayım ieş yaramadı. Gittikçe öfkelendi."
"Sonrasında ise bana bağırarak 'Bravo, kabusların gerçek oldu. Evet, yapayalnız öleceksin.' dedi."
"Benimle artık evli kalmak istemediğini söyledi..."
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