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Instagram'da Paylaştıkları Birbirinden İlginç Fotoğraflarla Hepimizi Şaşkınlıklara Sürükleyen İlginç Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Birbirinden İlginç Fotoğraflarla Hepimizi Şaşkınlıklara Sürükleyen İlginç Kişiler

Instagram Sosyal Medya
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 22:01

Sizler de takdir edersiniz ki Instagramı milyonlarca kişi kullanıyor. Bu kişilerin bazıları Instagram'ı adeta bir günlük gibi kullansa da bir kısmı da tamamen photoshoplu fotoğraf paylaşmak için kullanıyor. Gelin perdenin arkasındaki gerçeğe beraber bakalım.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın!

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz.

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz.

2. Tüm anatomi bilgisini yerle bir eden o fotoğraf.👇

2. Tüm anatomi bilgisini yerle bir eden o fotoğraf.👇

3. Yok artık!

3. Yok artık!
3. Yok artık!

4. 👇

4. 👇

5. Ünlü isimlerde de durum çok farklı değil!

5. Ünlü isimlerde de durum çok farklı değil!
5. Ünlü isimlerde de durum çok farklı değil!
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6. "Kabus gibi bir fotoğraf..."

6. "Kabus gibi bir fotoğraf..."

7. Bunların ikisi aynı kişi mi?

7. Bunların ikisi aynı kişi mi?
7. Bunların ikisi aynı kişi mi?

8. Korkuyorum...

8. Korkuyorum...
8. Korkuyorum...

9. Burnu nerede?

9. Burnu nerede?

10. Bazen kelimeler kifayetsiz kalır!

10. Bazen kelimeler kifayetsiz kalır!
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11. "Bu kadın sanrı mı görüyor?"

11. "Bu kadın sanrı mı görüyor?"
11. "Bu kadın sanrı mı görüyor?"

12. Tatsız...

12. Tatsız...

13. Abla'm sence olmuş mu?

13. Abla'm sence olmuş mu?
13. Abla'm sence olmuş mu?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!
15. Yorumlarda buluşalım!

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