Instagram'da Paylaştıkları Birbirinden İlginç Fotoğraflarla Hepimizi Şaşkınlıklara Sürükleyen İlginç Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Birbirinden İlginç Fotoğraflarla Hepimizi Şaşkınlıklara Sürükleyen İlginç Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Sizler de takdir edersiniz ki Instagramı milyonlarca kişi kullanıyor. Bu kişilerin bazıları Instagram'ı adeta bir günlük gibi kullansa da bir kısmı da tamamen photoshoplu fotoğraf paylaşmak için kullanıyor. Gelin perdenin arkasındaki gerçeğe beraber bakalım.👇
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz.
2. Tüm anatomi bilgisini yerle bir eden o fotoğraf.👇
3. Yok artık!
4. 👇
5. Ünlü isimlerde de durum çok farklı değil!
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6. "Kabus gibi bir fotoğraf..."
7. Bunların ikisi aynı kişi mi?
8. Korkuyorum...
9. Burnu nerede?
10. Bazen kelimeler kifayetsiz kalır!
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11. "Bu kadın sanrı mı görüyor?"
12. Tatsız...
13. Abla'm sence olmuş mu?
14. Siz neler düşünüyorsunuz?
15. Yorumlarda buluşalım!
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