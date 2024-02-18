Instagram'daki ve Gerçek Hayattaki Hallerini Gördüğünüzde Sizleri Şaşkınlıklara Sürükleyecek Kişiler
Instagram'daki ve Gerçek Hayattaki Hallerini Gördüğünüzde Sizleri Şaşkınlıklara Sürükleyecek Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Sizler de takdir edersiniz ki Instagramı milyonlarca kişi kullanıyor. Bu kişilerin bazıları Instagram'ı adeta bir günlük gibi kullansa da bir kısmı da tamamen photoshoplu fotoğraf paylaşmak için kullanıyor. Gelin perdenin arkasındaki gerçeğe beraber bakalım.👇
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1. İlk olarak televizyon yıldızıyla başlayalım isterseniz.
2. "Bu kadın sanrı falan mı görüyor?"
3. "Erkek arkadaşına neden hiç shop yapmamış?"
4. Yok artık!
5. Bunların ikisi aynı kişi mi?
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6. "Nitelikli dolandırıcılık resmen bu..."
7. "Bu geceki kabusum belli oldu."
8. Nasıl yani?
9. 👇
10. Kelimeler bazen kifayetsiz kalır.
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11. "Beyin yakan fotoğraflarda bugün."
12. "Yakında beli yok olacak."
13. "Her yerini değiştirmiş."
14. "Kandırıldık resmen."
15. Ve son olarak...
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