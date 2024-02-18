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Instagram'daki ve Gerçek Hayattaki Hallerini Gördüğünüzde Sizleri Şaşkınlıklara Sürükleyecek Kişiler

Instagram'daki ve Gerçek Hayattaki Hallerini Gördüğünüzde Sizleri Şaşkınlıklara Sürükleyecek Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 12:31

Sizler de takdir edersiniz ki Instagramı milyonlarca kişi kullanıyor. Bu kişilerin bazıları Instagram'ı adeta bir günlük gibi kullansa da bir kısmı da tamamen photoshoplu fotoğraf paylaşmak için kullanıyor. Gelin perdenin arkasındaki gerçeğe beraber bakalım.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. İlk olarak televizyon yıldızıyla başlayalım isterseniz.

1. İlk olarak televizyon yıldızıyla başlayalım isterseniz.

2. "Bu kadın sanrı falan mı görüyor?"

2. "Bu kadın sanrı falan mı görüyor?"
2. "Bu kadın sanrı falan mı görüyor?"

3. "Erkek arkadaşına neden hiç shop yapmamış?"

3. "Erkek arkadaşına neden hiç shop yapmamış?"

4. Yok artık!

4. Yok artık!

5. Bunların ikisi aynı kişi mi?

5. Bunların ikisi aynı kişi mi?
5. Bunların ikisi aynı kişi mi?
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6. "Nitelikli dolandırıcılık resmen bu..."

6. "Nitelikli dolandırıcılık resmen bu..."
6. "Nitelikli dolandırıcılık resmen bu..."

7. "Bu geceki kabusum belli oldu."

7. "Bu geceki kabusum belli oldu."

8. Nasıl yani?

8. Nasıl yani?

9. 👇

9. 👇
9. 👇

10. Kelimeler bazen kifayetsiz kalır.

10. Kelimeler bazen kifayetsiz kalır.
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11. "Beyin yakan fotoğraflarda bugün."

11. "Beyin yakan fotoğraflarda bugün."

12. "Yakında beli yok olacak."

12. "Yakında beli yok olacak."

13. "Her yerini değiştirmiş."

13. "Her yerini değiştirmiş."

14. "Kandırıldık resmen."

14. "Kandırıldık resmen."

15. Ve son olarak...

15. Ve son olarak...

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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