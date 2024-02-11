Doğum Gününde Çocuğuna Vegan Beslenme Çantası Hazırlayan Anne Tartışma Yarattı
Doğum Gününde Çocuğuna Vegan Beslenme Çantası Hazırlayan Anne Tartışma Yarattı
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/weird-n...
Geçtiğimiz günlerde bir anne, çocuğuna doğum günü için bir beslenme çantası hazırladı. Beslenme çantasının vegan ürünlerden oluşması ise sosyal medyada tepki çekti.
Buyurun detaylara.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz günlerde bir annenin sosyal medyada "kişisel beslenme çantası" fikri sosyal medyada infial yarattı.
Neden mi? Fotoğrafta da gördüğünüz üzere vegan anne, "Oğlumun doğum günü için hazırladığım beslenme çantasına bakın." notuyla bu fotoğrafı paylaştı.👇
Vegan olan kişiler bu tabağı son derece beğense de bir kısım bu tabağı pek besleyici bulmadı.
Bu gönderinin altına bir pastane sahibi, çocukların da glutensiz ve vegan içerikli ürünlerden zevk alacağını ve kendisi de ürünlerinde buna dikkat ettiğini dile getirdi.
Annenin bu davranışı "düşünceli" ve "güzel" bulundu. Ancak bazı insanlar anneyi, oğlunu "travmatize etmekle" itham ederek eleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hatırlarsanız 2022 yılında başka bir anne çocuğunu vegan diyetle beslemiş, akabinde de çocukta sağlık sorunları oluşmasına sebep olup ölümüne sebebiyet vermişti.
Bu durum hayvanlarda da çok farklı değil: Hatırlarsanız vegan YouTuber Sonia Sae, beslediği çöl tilkisini vegan diyete alıştırdığını açıkça ilan etmişti ve sonrasında ise hayvanda bir takım sağlık sıkıntıları ortaya çıkmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda