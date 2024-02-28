Kendine 'She-Hulk' Diyen Kaslı Kadından İlginç İlişki Açıklamaları: "Gücümü Kimse Kaldıramaz..."
Kendine 'She-Hulk' Diyen Kaslı Kadından İlginç İlişki Açıklamaları: "Gücümü Kimse Kaldıramaz..."
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/diet-fitn...
Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen Jackie Koorn, bu sefer de iyaptığı ilişki açıklamasıyla tekrardan konuşulmaya başladı. Hiçbir erkeğin onun gücünü kaldıramayacağını düşünen Koorn, ilişkilere daha 'pragmatik' baktığını dile getirdi.
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Jackie Koorn isimli bu kadına belki daha önce denk gelmişsinizdir.
34 yaşındaki kadın, pandemi döneminde kendini tam anlamıyla vücut geliştirmeye adadı ve dur durak bilmedi desek yeridir.
Bir süre ortalıkta görünmeyen Jackie, bu sefer de geçtiğimiz günlerde yaptığı 'ilişki' açıklamasıyla gündeme geldi.
"Zaman zaman kollarımı öpmek isteyen kişilerden mesaj alıyorum. Bunun için para bile teklif ediyorlar..."
"Durduk yere evlenmek için mesaj atan bile var. Bu tür konulara biraz daha gelenekçi yaklaşıyorum. O nedenle bu mesajlara gerçekten anlam veremiyorum..."
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"Yolda yürürken erkekler bana bakıyorlar. Hatta bir ortama girdiğimde yeni tanıştığım kişiler şakayla karışık bir şekilde 'Sakın bu kadını sinirlendirmeyin.' bile diyorlar."
Ayrıca Jackie, hiçbir erkeğin gücünü kaldırabileceğini düşünmüyor. Bu nedenle ilişkilere bakış açısının 'pragmatik' olduğunun altını çiziyor.
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