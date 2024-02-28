Kendine 'She-Hulk' Diyen Kaslı Kadından İlginç İlişki Açıklamaları: "Gücümü Kimse Kaldıramaz..."

Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen Jackie Koorn, bu sefer de iyaptığı ilişki açıklamasıyla tekrardan konuşulmaya başladı. Hiçbir erkeğin onun gücünü kaldıramayacağını düşünen Koorn, ilişkilere daha 'pragmatik' baktığını dile getirdi.