Nişanlısı Eski Sevgilisine Geri Dönünce Dumur Olan Adamın Hissettikleri Aşka Olan İnancımızı Sorgulattı
Nişanlısı Eski Sevgilisine Geri Dönünce Dumur Olan Adamın Hissettikleri Aşka Olan İnancımızı Sorgulattı
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Geçtiğimiz günlerde bir adam, aylardır nişanlı olduğu kadının eski sevgilisine geri dönmesi üzerine hissettiklerini anlattı. Bu olay ise aşka olan inancımızı baştan aşağı sorgulattı!
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İkili ilişkilerde bazı fedakarlıklar yapmak gerekiyor: İki tarafın da fedakarlık yaptığı ve kendini törpülediği ilişkiler, sizler de takdir edersiniz ki çok daha uzun sürüyor.
Fakat geçtiğimiz günlerde bir adam, nişanlısıyla arasında yaşanan bir olay herkesle paylaştı. Duyanlar ise "Nasıl yani?" dedi.
Adam, aylardır nişanlı olduğu kadının birden soğuk tavırlar aldığını ve neye uğradığını şaşırdığını dile getirdi.
"Birden etrafımızda ünlü influencer'lar belirmeye başladı. Hatta nişanlımı dışarıda bir modelle flörtleşirken gördüm."
"Gördüğümde yanına gittim ve bana bağırıp çağırdı. Aşağıladıktan sonra konuşmayı reddetti."
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"Sonrasında yanındaki adamla birlikte yanımdan ayrıldılar. Birkaç gün sonra nişanlım tekrardan geldi."
"Sonrasında eşyalarını topladı ve evi terk etti. Sorun şu ki birkaç ay sonra bana tam anlamıyla geri dönmeye karar verdi."
"Eski sevgilisinin kafasını karıştırdığını söyledi. Şimdi de tekrardan benimle olmak istiyor."
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